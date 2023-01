Trasversale, Panunzi: “Entro giugno gara chiusa per Monte Romano est – Tarquinia” • Terzo Binario News

Il progetto prevede una bretella di circa 5 chilometri che passerà a nord del centro abitato del paesino, con un costo di circa 285 milioni di euro

“La gara d’appalto per il tratto di Monte Romano est – Tarquinia della Trasversale sarà aggiudicata entro giugno”.

Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, dopo il via libera dato questa mattina dalla Conferenza dei servizi, che segue i pareri positivi dei ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e della Cultura.

“La Regione Lazio può procedere a dare tutte le autorizzazioni previste ad Anas – prosegue il consigliere regionale Panunzi – ed entro la metà di febbraio sarà predisposto il bando per la gara d’appalto che verrà aggiudicata, se non ci saranno imprevisti, entro giugno, per poi dare inizio ai lavori”.

Il progetto prevede una bretella di circa 5 chilometri che passerà a nord del centro abitato di Monte Romano, con un costo complessivo di circa 285 milioni di euro, per arrivare alla casa cantoniera vicino al confine territoriale con Tarquinia.

“Una tappa molto importante nel completamento di una delle opere più attese della Tuscia – sottolinea il consigliere regionale Panunzi – e verrà definitivamente risolto il problema dell’imbuto stradale costituito dall’arco di Monte Romano. Ringrazio il commissario Ilaria Coppa per l’impegno dimostrato su una questione che seguo da anni.

Ora dovremo studiare il tracciato migliore e meno impattante per arrivare a Tarquinia e a Civitavecchia e completare finalmente una infrastruttura vitale per far uscire dall’isolamento la provincia di Viterbo”.