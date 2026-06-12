Trasversale, lavori a Viterbo Nord da lunedì • Terzo Binario News

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) nell’ambito dei lavori di manutenzione già avviati per il ripristino della pavimentazione sulla strada statale 675 “Umbro-Laziale”, a partire da lunedì 15 giugno 2026, estenderà le attività allo svincolo di Viterbo Nord (km 59,500).
Per ottimizzare i tempi di interruzione del servizio e ridurre al minimo i disagi alla circolazione, gli interventi sullo svincolo saranno suddivisi in tre fasi alternate.
Le chiusure interesseranno esclusivamente i giorni feriali, lasciando lo svincolo sempre aperto e interamente percorribile durante i fine settimana.
Il cronoprogramma di dettaglio prevede:
Fase 1 (da lunedì 15 giugno): Chiusura delle rampe di uscita e immissione dello svincolo di Viterbo Nord in direzione Civitavecchia. La durata dell’intervento sarà di 5 giorni lavorativi, con riapertura dello svincolo nella giornata di sabato.
Fase 2 (a seguire): Chiusura delle rampe di uscita e immissione in direzione Terni. Anche in questa fase le lavorazioni si concentreranno in 5 giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, con riapertura il sabato.
Fase 3 (fase finale): Rifacimento della segnaletica orizzontale. Questa attività non comporterà alcuna chiusura dello svincolo.
Tutte le lavorazioni sulla pavimentazione e sulla segnaletica si concluderanno entro la fine del mese di giugno.
Nelle giornate di chiusura delle rampe (Fasi 1 e 2), il traffico sarà deviato sulla viabilità locale secondaria. In alternativa, Anas consiglia l’utilizzo dei seguenti svincoli:
- Svincolo Siena-Viterbo
- Svincolo di Bagnaia
Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.