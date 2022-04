Trasversale, Alessandri: "Bene l'avvio della procedura per Monte Romano" - Terzo Binario News

“L’avvio della procedura autorizzativa per la realizzazione del primo tratto di completamento della SS 675 Umbro Laziale, tra gli svincoli di Monte Romano Est e Tarquinia è certamente una bella notizia.

La necessità di concludere l’opera era evidente a tutti e da diverso tempo. Stiamo parlando di un’infrastruttura che una volta completata sarà in grado di snellire il traffico e potenziare in modo più ordinato anche la circolazione automobilista e dei veicoli adibiti al trasporto di merci, in un’area largamente utilizzata anche per la vicina presenza del Porto di Civitavecchia, nel rispetto dell’ambiente circostante e del patrimonio archeologico ubicato nella sue vicinanze”.

Così in una nota l’assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

“La Regione Lazio ha offerto alla Commissaria Coppa il massimo sostegno perché si arrivasse a raggiungere questo risultato, interloquendo con i Comuni limitrofi e i Ministeri competenti e comprendendo il disagio dei cittadini costretti a subire una presenza troppo ravvicinata dei mezzi pesanti. Su questa opera sono state investite risorse importanti e dunque l’auspicio di tutti dunque è che vengano rispettati i tempi di consegna dei lavori, affinché alla comunità e alla regione intera venga consegnata una infrastruttura moderna e sicura, la cui realizzazione apporterà benefici non solo per la mobilità, ma anche e sicuramente alle attività produttive e all’economia del territorio”, conclude l’assessore.