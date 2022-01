Trasporto urbano, a Civitavecchia sul bus solo con Green Pass e mascherina FFp2 - Terzo Binario News

Dalla Civitavecchia Servizi Pubblici ricordano agli utenti che, come da Decreto Legge n.229 del 30 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale è obbligatorio essere in possesso del “ Green Pass Rafforzato” (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione).

Si ricorda che, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale, persiste anche l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione per le vie respiratorie di tipo FFp2.