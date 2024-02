Trasporti, a Roma un anno di passione per i lavori del Giubileo • Terzo Binario News

Cantieri stradali in tutta la Capitale

Sarà una Roma forse più efficiente quella che l’anno prossimo accoglierà milioni di fedeli per il Giubileo, ma si annuncia un anno di passione per chi vive nella capitale, specie se utente di mezzi pubblici.

Sono previsti lavori su quasi tutte le principali linee di trasporto di Roma, con prevedibili disagi per pendolari e turisti pre giubilari.

Si parte dalla Metro A, che ha ripreso da poco l’orario standard, dopo aver chiuso alle 21 per un anno lunedì a giovedì. Durante l’estate saranno inaccessibili, per un totale restyling, anche le stazioni più frequentate dai turisti, Ottaviano e Spagna. I lavori saranno importanti anche su una linea tra le più usate dai pendolari che vivono a Nord di Roma: quella per Viterbo, che non viaggerà dall’11 giugno al 10 settembre. Un duro colpo per chi utilizza il treno, che andrà a incrementare il traffico su arterie come la Braccianese. La Tuscia sarà sempre più difficile da raggiungere, è stato infatti già ridotto l’orario anche sulla ferrovia Nord da Piazzale Flaminio che chiuderà alle 22 nei giorni feriali per un anno e tre mesi, in attesa dei lavori per il raddoppio della linea, che porteranno alla chiusura totale.

Non va meglio verso Sud, con la Roma Lido che dal 5 marzo terminerà le corse alle 21 per circa due anni, in questo caso per il rinnovo della linea aerea dove passa la corrente. Difficile uscire da Roma ma anche spostarsi all’interno, visto che da giugno almeno fino a ottobre sarà una città senza tram: già ferme la linea 8 e la 19, che attraversano il centro, in primavera per il rinnovo del deposito di Porta Maggiore spariranno dalle strade anche le altre, dal 2 che porta all’Auditorium e lo stadio, a quelli che viaggiano verso i popolosi quartieri di Prenestino e Casilino.

Fonte, RaiNews24