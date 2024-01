Trasforma garage in abitazioni, palazzo a La Rustica sequestrato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Una pattuglia del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale ha posto sotto sequestro un complesso edilizio, in cui erano in corso di realizzazione 10 unità immobiliari.

Le indagini hanno portato alla luce gravi irregolarità in materia edilizia riguardanti la trasformazione in atto dei locali tecnici, dei garage e delle cantine in civili abitazioni, con il mancato rispetto delle documentazioni tecniche allegate al permesso di costruire.

A seguito degli abusi edilizi riscontrati, gli agenti hanno posto sotto sequestro l’intera struttura e denunciato all’Autorità Giudiziaria il responsabile dei lavori e il titolare dell’impresa costruttrice.