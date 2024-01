Vitello cade nel pozzo, i pompieri di Civitavecchia lo salvano • Terzo Binario News

Alle 13 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via del Casaletto Rosso nella zona dei ripetitori, per il soccorso di un animale.

Un vitello di circa 30 kg è caduto in un pozzo, rimanendo imprigionato.

L’equipaggio della 17A in sinergia con i SAF, soccorritori Speleo Alpino Fluviali, si sono calati in un pozzo adiacente e comunicante con quello occupato dal vitello e con un sistema di corde e paranchi hanno riportato in superficie ed in sicurezza l’animale.

Appena risalito, il bovino, in ottima salute, si è subito attaccato alla mamma, un po’ per la fame e un po’ per scacciare la paura subita.

Sul posto anche la Polizia locale, i responsabili dell’agraria e Acea che gestisce i pozzi.

In seguito i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.