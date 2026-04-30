Transizione energetica, CER, eolico offshore e mobilità sostenibile: l’8 maggio a Civitavecchia un convegno pubblico  • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia patrocina e sostiene il convegno pubblico promosso da Greenergy dal titolo “Transizione energetica, CER, eolico off-shore e mobilità sostenibile”, in programma venerdì 8 maggio alle ore 16.30 presso l’Aula consiliare “Renato Pucci”.

Si tratta di un appuntamento di particolare interesse che porterà in città esperti, rappresentanti istituzionali e figure impegnate da anni sui temi della riconversione energetica e delle politiche ambientali, offrendo ai cittadini un’importante occasione di approfondimento su questioni che investono direttamente il futuro economico, produttivo e occupazionale del territorio.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati alcuni dei nodi più attuali del dibattito nazionale ed europeo: lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, le prospettive dell’eolico offshore, l’evoluzione della mobilità sostenibile, il rapporto tra transizione ecologica e tutela del lavoro, fino ai possibili effetti in termini di riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese.

Interverranno Leonardo Setti, presidente del Centro per le Comunità Solari, Dario Tamburrano, promotore della normativa europea sulle CER, Mauro Vergari e il delegato comunale alla transizione ecologica Mauro Mei. A moderare i lavori sarà il delegato comunale alla mobilità sostenibile Valerio Fattori.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di riflessione che Civitavecchia sta portando avanti sul tema della transizione energetica, in una fase storica in cui il territorio è chiamato a confrontarsi con il superamento del modello fossile e con la necessità di individuare nuove traiettorie di sviluppo sostenibile, innovazione industriale e rilancio occupazionale.

Il convegno sarà dunque un momento utile non soltanto per analizzare scenari e normative, ma anche per mettere in relazione esperienze concrete, strumenti già disponibili e opportunità che possono interessare direttamente cittadini, imprese, associazioni e amministratori locali.

L’ingresso all’iniziativa sarà libero fino a esaurimento posti. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza e le realtà produttive del territorio a partecipare numerose a questo importante momento pubblico di informazione e confronto.