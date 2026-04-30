Farmacie comunali di Ladispoli: accordo integrativo tra Flavia Servizi e Ugl con apertura domenicale e festiva • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli comunica che nella giornata di mercoledì 29 aprile è stato siglato un importante accordo sindacale integrativo tra Flavia Servizi e l’organizzazione sindacale UGL Farmacie.

L’intesa è stata raggiunta al termine di oltre un anno di confronto tra l’Azienda ed il Sindacato, comunque svoltosi in un clima di correttezza e spirito costruttivo, anche grazie all’intervento del Sindaco Alessandro Grando, che ha seguito costantemente l’evolversi della situazione, intervenendo personalmente e contribuendo a sbloccare la fase di stallo.

L’accordo riveste particolare rilevanza perché, introducendo benefici a favore del personale – in parte previsti dai recenti aggiornamenti del CCNL Assofarm – consente di ripristinare un servizio essenziale per la cittadinanza: l’apertura delle farmacie comunali anche nei giorni festivi e nelle domeniche, a tutela della salute pubblica e della continuità assistenziale sul territorio.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministratore Unico di Flavia Servizi, l’Avv. Stefano Proietti: “Questo accordo rappresenta un importante risultato perché ci permetterà di garantire un servizio completo ai cittadini e di recuperare la loro fidelizzazione, in linea con la vocazione delle farmacie comunali. Allo stesso tempo contribuirà a conseguire risultati economici importanti per garantire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’Azienda. Ringrazio il Sindaco Alessandro Grando per il determinante supporto che è stato decisivo per giungere all’accordo, il personale aziendale delle farmacie per il senso di responsabilità dimostrato, le Responsabili dei Servizi per il fattivo sostegno ed i rappresentanti dell’UGL con i quali si è tenuto un confronto duro ma leale, nel reciproco rispetto dei ruoli”.

Sulla stessa linea il Sindaco Alessandro Grando: “Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto. Flavia Servizi rappresenta per noi un asset strategico: abbiamo lavorato per riqualificarla, valorizzarla e metterla in sicurezza dal punto di vista economico, affidandole nuovi servizi e accompagnandone il percorso di crescita. Il settore delle farmacie è senza dubbio uno dei più importanti, non abbiamo mai preso in considerazione l’ipotesi di privatizzarle: per questa Amministrazione le farmacie comunali restano un servizio pubblico fondamentale. Questo accordo è importante anche perché valorizza il benessere dei lavoratori, elemento centrale per garantire servizi di qualità. Ringrazio l’Amministratore Unico, Avv. Proietti per l’importante lavoro svolto, tutti i dipendenti delle farmacie e i rappresentanti UGL per aver dimostrato attenzione sia verso il personale sia verso le esigenze dell’azienda”.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel rafforzare i servizi pubblici locali, con particolare attenzione ai settori strategici per la comunità, come quello sanitario e socio-assistenziale.