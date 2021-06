Trani: "Grando evasivo, approssimativo e poco trasparente in Commissione Trasparenza" - Terzo Binario News

“Evasivo, approssimativo, poco trasparente. Riferendosi alle assunzioni avvenute a Ladispoli attingendo alla graduatoria di Allumiere, il Sindaco Grando è riuscito a dire “sono andato a cercare sull’albo Pretorio qualche atto e ho trovato la delibera di Giunta.

Il resto degli atti mi riservo di spedirli”. Si riserva di spedirli anche ai cittadini per spiegare tutto ciò che è accaduto? Varie dimenticanze nella deposizione, ieri.

Uno spettacolo che il Sindaco poteva risparmiare alla città, ricostruendo ciò che è accaduto veramente. Rimangono quindi sul tappeto diverse questioni aperte: la Fusco, sua mandataria elettorale, ricorda che sta tra i neoassunti?

Il dirigente Mori continua a lavorare per il comune di Ladispoli, come mai? Come mai Asp Finance continua invece ad essere l’advisor del Comune di Ladispoli? Se ne ricorderà il Sindaco Grando prima o poi? Riuscirà a dire alla città la verità su questa storia pessima? Pensa di riuscirlo a dire prima della scadenza del mandato elettorale?”

Eugenio Trani