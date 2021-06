Luigi Petruzzi a Les Voyages dei Poeti - Terzo Binario News

LES VOYAGES DEI POETI, recital a cura di Giancarlo Gori.

Martedì 8 giugno, ore 18,00 nella suggestiva cornice dello stadio Domiziano a Roma, lo spettacolo inaugurerà l’XI edizione della settimana Italia-Francia, con il patrocinio di Roma Capitale:

Sabrina Alfonsi, Presidente del Municipio Roma I Centro

Jerome Coumet, sindaco del 13^ Arrondissement di Parigi

Cinzia Guido, Assessore alle Politiche e ai Beni Culturali del Municipio Roma I Centro

Jacqueline Zana-Victor, direttrice artistica.

Teatro d’autore, a firma di Giancarlo Gori, che descrive alcuni artisti italiani che hanno avuto successo in Francia.

Luigi Petruzzi curerà la parte musicale eseguendo, pianoforte e voce, alcuni successi di Fabrizio De André, Leo Ferrè, Piero Ciampi, G. Moustaki, O. Spadaro tra poesie e prose di Pasolini, Prevert, Sciascia, Ungaretti, Hikmet recitate da Giancarlo Gori ed Edoardo Viviani.

GIANCARLO GORI, attore e regista inizia la carriera negli anni settanta, oltre novanta titoli come attore e più di cento regie teatrali.

LA SQUADRA 3, IL COMMISSARIO MANARA, ROMANZO CRIMINALE la serie, QUANDO I CALIFFI AVEVANO LE CORNA, ELOGIO DELLA PAZZIA, INATTESA PRESENZA, HOLOGRAM alcuni dei titoli tra cinema e TV in cui è protagonista.

In teatro si aggiudica per cinque volte il premio SCHEGGE D’AUTORE, oltre ai premi LILY BROGI e GIANO BIFRONTE.

EDOARDO VIVIANI, miglior attore per la diciannovesima edizione del festival d’autore SCHEGGE D’AUTORE annovera masterclass con Ozpetek, firma e interpreta la pièce LUCE E ABISSO – La dannazione di Caravaggio, è protagonista nei lavori teatrali IL PRIMO BACIO, IL FANTASMA DEL TEATRO e PIRANDELLO MON AMOUR.

LUIGI PETRUZZI, cantautore e pianista, oltre 3000 concerti e serate nei teatri, palazzetti, locali, partecipazioni radio-tv, oltre 10 singoli nelle radio, il suo brano PICCOLI EROI utilizzato dal TG2 RAI, con il brano SE FOSSI ha partecipato al ROXY BAR di RED RONNIE, oltre 260000 streaming sui digital store, collaborazioni con Tiziana Rivale, Wilma Goich, Claudio Saint Just.

PAOLO TOMASSINI, storico sassofonista della band di Stefano Masciarelli con una partecipazione a DOMENICA IN nel 1995 e sax nella band I BIANCA BLUES E I SETTE SOUL, coadiuverà Luigi Petruzzi nella parte musicale con i suoi assoli di sax.

Roma, Stadio di Domiziano -Via di Tor Sanguigna, 3

(Piazza Navona)

Martedì 8 giugno, ore 18,00

Ingresso ad invito