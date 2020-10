Trani: "Grando da sceriffo infrasettimanale, alla piazza contro il governo senza aver preso un solo provvedimento" - Terzo Binario News

“A che punto arriva il populismo! Da sceriffo infrasettimanale, a manifestare contro il governo, il passo per Grando è breve.

Senza aver preso un solo provvedimento a favore di chi si trova penalizzato dalla pandemia, il sindaco Grando – massima autorità sanitaria del comune – stasera dunque partecipa alla manifestazione indetta da giorni e che sembrava spontanea.

Ladispoli non merita tutto questo, non è accettabile, e stasera avremo l’ennesima messinscena di chi non sa fare altro che danneggiare la città”.

Eugenio Trani