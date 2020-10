Forza Italia Ladispoli: "Siamo vivi ma nessuno si è preso l’impegno di ascoltare le nostre idee" - Terzo Binario News

“Siamo rimasti un po’ sorpresi “ma non più di tanto” da alcune pregiudiziali esistenti per di Sindaco di Ladispoli a cui abbiamo sentito il bisogno di dare alcune puntualizzazioni.

Innanzitutto ci preme sottolineare che Forza Italia oggi ha una gestione commissariale e si è prontamente riorganizzata e strutturata ascoltando le istanze della società civile inserendo nel proprio organigramma molti giovani entusiasti dell’attività politica, cosa non scontata di questi tempi.

Al momento c’è molta interlocuzione con le categorie produttive, partite Iva, imprenditori, liberi professionisti e diverse realtà sociali che vorrebbero impegnarsi nel nostro partito attivamente in prima persona e questo è sicuramente un importante segnale di vitalità e di ripresa sia di Forza Italia a livello locale che della società che non vuole avere un ruolo passivo nelle scelte che riguardano e riguarderanno il nostro territorio.

Tra l’altro in questo periodo avevamo in programma diversi eventi pubblici di confronto che siamo stati costretti a posporre a causa dello stato di emergenza legato al Covid.

In generale, in questi anni complessi emerge un brutto vizio italico che è quello di parlare di altre realtà politiche senza neanche capire le evoluzioni che avvengono nel tempo e che portano a dare giudizi affrettati o senza neanche conoscere i fatti ma basandosi sul passato, per questo occorre precisare, riguardo alle gestioni passate: non ci risulta che nessun vecchio tesserato si sia mai candidato col centrosinistra o che ne abbia avuto intenzione come si vuol far credere e che le scelte effettuate in quegli anni derivano da un contesto completamente diverso attraversato da trattative politiche discutibili o meno.

Oggi la situazione politica locale è ben diversa dal passato e non risulta essere piu’ statica come una volta ma in continuo movimento facendo continuamente cambiare umore all’elettorato spinto dal sentiment dei problemi quotidiani.

In questo particolare momento di emergenza Covid a cui bisogna prestare molta attenzione a noi interessa come è sempre stata tradizione del nostro partito, parlare del futuro e nello specifico della nostra città senza nessuna pregiudiziale lavorando per creare un dialogo a 360* con tutte le forze di Centro e Centrodestra consapevoli che storicamente l’autosufficienza non ha mai portato bene a nessuno.

In tutta la Provincia, l’unità del centrodestra ha sempre costituito un valore aggiunto nelle varie competizioni amministrative che si sono susseguite : il nostro auspicio è che nella nostra città si possano creare le giuste condizioni per una sinergia di tutto il Polo moderato.

L’Italia a livello istituzionale è un paese straordinario che nella sua complessità e varietà risulta essere da sempre un paese che concerta, che coinvolge, che appassiona, che dà senso di unità nei momenti importanti e noi riteniamo che così dovrebbe essere nella nostra città, soprattutto in questo particolare periodo di preoccupazione per il permanere del Covid.

E’ chiaro che all’interno di una grande coalizione, il dialogo puo’ essere più o meno complesso a seconda di chi sia l’interlocutore di turno; nel caso menzionato nessuno si è preso l’impegno di ascoltare le nostre idee per costruire, un probabile e auspicato, futuro percorso basato su reciproca fiducia, correttezza di rapporti e soprattutto il rispetto che si deve ad una grande forza politica come Forza Italia ancora centrale nelle scelte e nei consensi che possono determinare i successi o gli insuccessi di una coalizione.

La politica attuale non si affronta piu’ con il leaderismo o con i se e con i ma, ma con il coinvolgimento di tutte le forze politiche e sociali in campo che possono contribuire con idee e progetti al fine di centrare l’obiettivo principe e comune: il benessere della città di Ladispoli.

Siamo pronti ad interagire perché amiamo questa città e vogliamo dare il nostro contributo per renderla sempre migliore.

Tutto questo per sottolineare, che da sempre, siamo il partito del confronto e del dialogo avendo la consapevolezza che solo unendo le forze si possono raggiungere quei risultati auspicati con al centro di tutto il Cittadino e le sue istanze”.

Forza Italia Ladispoli

IL COMMISSARIO

Renio VALLE