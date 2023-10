Trani: "Augello in difficoltà con i giorni di convocazione del consiglio di Ladispoli" • Terzo Binario News

“Siamo rimasti vagamente interdetti nel leggere la convocazione per la conferenza dei capigruppo per martedì 24 ottobre.

Proviamo a riassumere così : il Consiglio Comunale avrebbe dovuto riunirsi per il giorno 12 Ottobre con argomento ‘Mozioni e Interrogazioni’, ma la convocazione è stata effettuata 2 giorni prima del consiglio e in barba ai termini fissati dal regolamento , facendolo rilevare , ben consci che in pochi giorni tutto avrebbe potuto sistemarsi e saremmo tornati in aula consiliare per discutere dei problemi del nostro comune.

Siamo così andati fiduciosi alla Conferenza dei Capigruppo il giorno 19 per decidere la nuova data per il Consiglio; tutto era facilissimo, un unico punto all’Ordine del Giorno, Mozioni e interrogazioni, quattro giorni liberi come confermato dalla Segretaria, con una eventuale sommaria presentazione delle interrogazioni e mozioni prima della loro discussione in aula.

Una mezzoretta e tutto si sarebbe chiuso . Al momento di decidere la data il Presidente Augello, con ferma e ardita convinzione ci comunicava che il Consiglio si sarebbe tenuto Martedì 24 Ottobre alle ore 16 e come detto eravamo al 19 e sono bastate le dita di una mano per calcolare che i 4 giorni liberi non sarebbero ancora stati rispettati .

Con molta calma serafica abbiamo fatto notare ad Augello il banale errore matematico ma nella confusione più totale egli ribadiva, con piglio degno del Galeazzo Musolesi del compianto Bonvi, che il 24 Ottobre era la data da lui scelta.

In un primo momento abbiamo pensato che il Presidente Augello fosse reduce da una proiezione di “Caccia a Ottobre rosso” e volesse tenere il Consiglio nella data della rivoluzione d’Ottobre ai fini di ripercorrere orgoglioso la cacciata degli Tzar, ipotesi però caduta dopo una rapida occhiata a Wikipedia, appurando che essa sarà il 25 Ottobre …che comunque non era data utile per il Consiglio Comunale.

Così abbiamo lasciato la riunione parafrasando il commento di Fantozzi alla “Corazzata Potemkin”, “per me è una cagata pazzesca”. Probabilmente la notte, più di una, ha portato consiglio, ma non quello comunale, visto che il giorno 24 siamo tornati a ricevere la convocazione per un’altra Conferenza dei Capigruppo nella quale ci presenteremo con un abaco cinese per maggiore rigore matematico.

Approssimazione e troppo presidenzialismo è fin troppo facile, ma torneremo fiduciosi cercando di far comprendere il significato di giorni liberi, ed anche che ascoltare i consiglieri non è un inutile esercizio, ma può portare a conoscere meglio i regolamenti e le prassi”.

Eugenio Trani