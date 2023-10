Cavaliere: “A Manziana partito il rilancio socio-economico e culturale della bassa Etruria” • Terzo Binario News

“Un bellissimo ed interessantissimo convegno sul rilancio del turismo e dello sviluppo del territorio, si è svolto sabato, 21 c.m. a Manziana, presso una struttura veramente bella, un albergo, che rientra pienamente nell’ottica della qualità, così come inteso degli organizzatori.

La Borghi Etruschi DMO, promotrice del riuscitissimo evento sul turismo e valorizzazione del ns territorio ha pienamente centrato gli obiettivo nel presentare un modello “inclusivo” di come organizzare il settore turistico.

Molti relatori, altamente qualificati dei vari ambiti della cultura, dell’archeologia, della politica locale e dell’imprenditoria, hanno elogiato la dr.ssa Francesca Toto (destination manager della DMO) che è riuscita ad aggregare politici, tecnici ed imprenditori, nonché numerosissime organizzazioni e DMO del settore turistico, dell’agricoltura, ed associazioni che curano gli interessi del territorio.

I relatori hanno esposto, dai vari punti di vista, gli argomenti base per sostenere una sinergia tra i diversi attori: dal Dirigente del Ministero, al Direttore di un Parco Archeologico, Archeologi ed Imprenditori, all’On. M. Crea (Presidente Commissione Cultura R.L.), ai Sindaci di: Manziana, Fiumicino, Oriolo Romano, Anguillara Sabazia, ai Vice Sindaci di Tarquinia e Rieti e vari Assessori e Consiglieri, tutti hanno dichiarato la massima disponibilità a collaborare effettivamente al progetto esposto dalla dr.ssa F. Toto, Lucilla Simonacci e Flavia Fontanesi.

Lo staff di Borghi Etruschi DMO ha efficacemente ed allegramente sostenuto i lavori congressuali. La mattinata è stata condotta dal noto Giornalista Fabio Nori, che ha abilmente e con grande competenza introdotto i vari relatori e le loro competenze ed interventi. Il successo della manifestazione è stata decretata dalla sala pienissima e dall’altissimo livello delle relazioni tenute. Un rinfresco finale ha poi coronata la giornata di lavoro che ha dato un segnale forte per quanto riguarda la collaborazione tra gli operatori del settore, i Sindaci e le Istituzioni; solo un grande lavoro di squadra potrà far apprezzare al turismo internazionale/nazionale il territorio così ricco di storia, siti archeologici di pregio, costumi locali, tradizioni culinarie, bellezze naturalistiche di ogni genere. Dal Mare, ai laghi, alle colline e ai paesaggi spettacolari che custodiscono borghi antichissimi caratteristici per le loro peculiarità straordinarie, il modello di turismo proposto nel Relais “Villa Clodio” di Manziana, da parte di Borghi Etruschi DMO, è veramente apprezzabile e vincente.

Un turismo che esalta i luoghi, la gente, la cultura locale e la millenaria storia dei posti da esplorare aiuta il processo identitario in un mondo alla deriva dell’anti-cultura della “società fluida”, del disorientamento creato dall’emigrazione selvaggia imposta al solo scopo di favorire la sostituzione etnica (Piano Karlegi), dallo sradicamento dei valori tradizionali e distruzione di ogni struttura socio- culturale- economica così come proposto dai sostenitori del NOM (New World Order).

Riscoprire le proprie radici, esaltare la bellezza dei posti, apprezzare le magnificenze paesaggistiche, gli splendori dei siti archeologici, la magnificenza degli edifici sacri e laici del territorio incluso nel progetto “Borghi Etruschi DMO”, è lo scopo dello staff della dr. ssa Francesca Toto, e tutti i politici hanno assicurato di voler contribuire a questo genere di valorizzazione del territorio e anche le figure istituzionali non vedono l’ora di dare il loro contributo tecnico-burocratico e conoscitivo per far lavorare bene gli operatori del settore e tutti gli imprenditori privati e pubblici. Oggi a Manziana è stata posta la “prima pietra miliare” del rilancio socio-economico e culturale della “bassa Etruria” così da veder risorgere quattro delle dodici città dei “Lucumoni Etruschi” che tennero a battesimo la “Grande Roma” culla della cultura occidentale”.

Raffaele Cavaliere