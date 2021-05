Incidente a Trevignano: morto Alessandro Pomante, lutto ad Anguillara - Terzo Binario News

Anguillara in lutto. Sabato 2 maggio, intorno alle 2, in un incidente stradale è morto Alessandro Pomante, 37 anni, residente nel borgo lacustre. L’uomo era bordo di uno scooter T-Max: per cause in corso in acccertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’episodio è accaduto sulla Settevene Palo Primo Tronco, nel Comune di Trevignano.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Bracciano: come riferito dalle forze dell’ordine si è trattato di un incidente autonomo. La salma è stata messa a disposizione dei familiari.

c.b.