Torrevecchia, mamma e figlio cedono hashish a un 16enne - Terzo Binario News

Nelle ultime 48 ore, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno eseguito diversi blitz antidroga.

In via di Torrevecchia, i Carabinieri hanno sorpreso madre e figlio, entrambi cittadini romani con precedenti, rispettivamente d 41 e 17 anni, mentre cedevano 82 grammi di hashish ad un 16enne romano dietro il corrispettivo di 470 euro. Arrestati i pusher, i carabinieri hanno anche denunciato l’acquirente, per possesso di sostanze stupefacenti.

La 41enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari mentre suo figlio è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza Minori in via Virginia Agnelli.