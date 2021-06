Torna “Tra Terra e Mare”, il ciclo estivo di conferenze scientifiche e archeologiche a Tarquinia - Terzo Binario News

Torna “Tra Terra e Mare”, il ciclo estivo di conferenze scientifiche dedicate alle ricerche archeologiche e le ricognizioni subacquee lungo la costa tirrenica e nel Mediterraneo.

L’evento è promosso dalla Società Tarquiniese d’Arte e Storia (STAS), presieduta dall’archeologa Alessandra Sileoni, in collaborazione con il MIBAC e l’A.S.D. Assonautica Tarquinia “Giuseppe Maffei” e con il patrocinio dell’Università Agraria di Tarquinia.

Questi sono gli appuntamenti che si terranno di giovedì, alle ore 21,00, nella lizza della Torre di Dante, il suggestivo cortile a cielo aperto a Piazzale Europa: 9 luglio, “Il litorale tarquinese e la nascita degli stati in Etruria (XI-X sec. a.C.)” di Francesco di Gennaro; 16 luglio, “Attività agricole nell’arco del Mignone. I reperti ci raccontano” di Massimo Sonno; 23 luglio, “La carpenteria delle navi a dolia nei relitti di Ladispoli, Capo Linaro, La Frasca, Porto Clementino” di Sergio Anelli; 30 luglio, “Martanum: da porto etrusco a pescheria romana” di Ilenia Marini; 6 agosto, “Le indagini e i restauri subacquei in corso presso Epidauro e l’isola di Lemnos” di Roberto Petriaggi e Barbara Davidde; 27 agosto, “L’avventuroso viaggio per mare di Paolo di Tarso, da Cesarea di Palestina a Pozzuoli (At. 27-28). Note e riflessioni di archeologia della navigazione” di Salvatore Medaglia.

Si ricorda che verranno messe in atto tutte le misure per contrastare la diffusione del Covid e che, in caso di maltempo, le conferenze si terranno nella Sede Sociale della STAS, a Palazzo dei Priori, Sala Sacchetti – via dell’Archetto, 4. l’ingresso è libero. Info: Segreteria STAS (www. Artestoriatarquina.it).

CARLO CANNA