Ciclo di conferenze archeologiche a Santa Marinella e al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

Anche questa estate riprende il ciclo di conferenze scientifico-divulgative dedicate all’archeologia che vede il coinvolgimento del Comune di Santa Marinella con il Polo Museale Civico della città e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC).

La prima fase, in tre appuntamenti, si aprirà con “Archeologia in piazza”, più precisamente quella della Terrazza del porticciolo di Santa Marinella, in viale Roma, dove alle 21,15 il direttore del Polo Museale, l’archeologo Flavio Enei, condurrà la platea alla scoperta dello straordinario patrimonio storico e archeologico della città.

Le conferenze si basano sugli studi e le ricerche pluridecennali condotte da Enei, archeologo di fama internazionale.

Gli appuntamenti sono i seguenti: venerdì 16 luglio, Santa Marinella: un patrimonio storico archeologico da conoscere e valorizzare; venerdì 23 luglio, Castrum Novum: storia e archeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella; venerdì 30 luglio, Pyrgi e il Castello di Santa Severa: tra leggenda e realtà storica.

Le conferenze continueranno al Castello di Santa Severa, nel Cortile delle Barrozze, nei mesi di agosto e settembre, sempre di giovedì, alle 21,15, con altri temi interessanti presentati da illustri relatori che spazieranno dalla vera storia della regina di Cartagine, ai misteri del lago Albano tra archeologia e vulcanologia, dalle ultime scoperte sulla casa di Augusto sul Palatino alle proprietà imperiali lungo la costa tirrenica; e ancora, le ultime novità sulle ricerche in corso tra Caere e Pyrgi, l’archeologia subacquea, la Cerveteri perduta e molto altro.

Gran finale venerdì 30 settembre con la relazione di scavi 2021 nel sito di Castrum Novum. Si ricorda che tutte le conferenze sono ad ingresso libero. Per info: Polo Museale Civico della Città di Santa Marinella- Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC)

