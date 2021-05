Torna il treno acceso di notte, Ardita: "Interrogazione parlamentare" - Terzo Binario News

“Con l’’avvicinarsi della stagione estiva i residenti di via delle Azelee e vie limitrofe alla Stazione di Ladispoli lamentano che la notte torna impetuosamente a far rumore il treno che rimane acceso dalle 22-00 alle 7.00 di mattina.

Abbiamo provato come amministrazione comunale in tutti i modi di interloquire con i vertici di Trenitalia per cercare una soluzione al problema, chiederò un ultimo incontro con il direttore regionale di Trenitalia dott. Gorini, perché con l’estate ed il caldo il problema si accentuerà nei mesi di giugno luglio agosto e settembre, non tutti sono forniti di condizionatori nelle case e chi terrà le finestre aperte la notte sentirà l’inferno.

A questo punto farò interessare il gruppo parlamentare di Giorgia Meloni FDI, attraverso il membro della commissione Trasporti on. Marco Silvestroni per presentare un’interrogazione parlamentare tesa a trovare una soluzione a questo annoso problema, le famiglie che vivono nelle vicinanze della stazione di Ladispoli chiedono solo quiete, perchè vi è chi si alza la mattina presto per andare a lavoro chi viene in vacanza l’estate a Ladispoli, e chiedere di poter dormire la notte è un diritto, per questo motivo auspico che si trovi una soluzione per tener spento il treno notturno.

Colgo l’occasione – conclude il consigliere comunale Ardita – da sempre interessato alle problematiche dei pendolari della Stazione di Ladispoli, chiederò a RFI e Trenitalia di completare i restyling della stazione di Ladispoli con l’istallazione delle telecamere videosorveglianza della stazione con l’istallazione dei videoterminali nei binari in modo che i pendolari possano vedere le partenze e gli arrivi dei treni, ed ultima problematica importante garantire la chiusura della stazione con la sala d’attesa dalle 22.00 alle 6.00″.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli