Tor Bella Monaca: caduta intonaci dal ponte, colpito veicolo in transito - Terzo Binario News

Strada chiusa e bus deviati, sul posto Polizia locale e Vigili del fuoco. Non ci sono feriti

di Claudio Bellumori

Caduta di intonaci dal ponte. Per questo motivo – giovedì 23 luglio – è stato chiuso un tratto di viale di Tor Bella Monaca, all’altezza di via Amico Aspertini poco prima dello sbocco sulla Casilina.

Alcuni pezzi di intonaco, peraltro, hanno colpito un veicolo in transito, che ha riportato danni: non ci sono stati feriti. Sul posto gli agenti della Polizia Gruppo VI Torri, impegnati nei rilievi.

Non solo: i caschi bianchi hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area e hanno allertato i Vigili del fuoco, che stanno effettuando un sopralluogo.

Nel frattempo sono state deviate le linee 057 e 059 dirette a Grotte Celoni e Tor Vergata, mentre la 057 è slitattata su via Cambellotti e via Casilina. La 059 invece percorre via Aspertini, via del Torraccio di Torrenova, via Cambellotti e via Casilina. Per la stessa chiusura, la 058 in direzione del Policlinico Tor Vergata è deviata su via del Fuoco Sacro e via Cambellotti.