Incendio a Fiumicino: discarica abusiva a fuoco in zona Passo della Sentinella - Terzo Binario News

Incendio a Fiumicino. Una discarica abusiva – per cause in corso di accertamento – è stata avvolta dalle fiamme in zona Passo della Sentinella. A bruciare, secondo le prime informazioni raccolte, bombole del gas, calcinacci, vernici. È accaduto giovedì 23 luglio.

Un cantiere nautico è stato lambito dal rogo ma non è risultato particolarmente danneggiato, grazie al tempestivo intervento della ProCiv locale (Associazione Nuovo Domani), che ha impedito il propagarsi del fuoco.

Sul posto anche i pompieri e gli agenti della Polizia locale.