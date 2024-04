Topo morto nei bagni del Marconi di Civitavecchia • Terzo Binario News

La denuncia della Rete Studenti Medi, domattina presidio

“Già in passato la struttura del liceo ha accusato diversi problemi mettendo in pericolo l3 student3 e non permettendo un regolare svolgimento delle lezioni.

Ed oggi dell3 student3 hanno trovato un topo morto nel bagno della loro scuola.

Non possiamo rimanere in silenzio davanti ad un problema simile che mette a rischio la salute di tutto il corpo studentesco e scolastico.

Chiediamo spiegazioni a città metropolitana che ha continuato ad ignorare le numerose segnalazioni riguardo la carenza strutturale dell’edificio.

Vogliamo che venga immediatamente fatta un’ulteriore disinfestazione in tutto l’istituto!

Non possiamo tollerare queste condizioni e non possiamo permettere che venga messa in pericolo la salute e l’incolumità dell3 student3.

Servono fondi ed investimenti sulla scuola!

Per questo domani ci troveremo davanti il Marconi alle 8 per un presidio, per comunicare il nostro disagio e la nostra rabbia, per far sì che la scuola ci ascolti e che vengano presi dei provvedimenti immediati”.

Così la Rete Studenti Medi sui social.