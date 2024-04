Ciclovia Tirrenica a Fiumicino, la Consigliera Bonanni: "Centrodestra prima critica progetto, poi se ne prende il merito" • Terzo Binario News

“Oggi c’è stato il Taglio del nastro per il nuovo tratto della ciclovia tirrenica, sulla quale il Centrodestra è stato sempre critico, e che oggi invece rivendica invece come propria.”, dichiara Barbara Bonanni, capogruppo di Sinistra Italiana e Reti Civiche di Fiumicino.

“Una programmazione, quella dell’opera, partita gli scorsi anni con un progetto approvato dall’amministrazione di centrosinistra e finanziato con Fondi della Città Metropolitana di Roma.

Fa sorridere che proprio alcuni giorni fa la stessa maggiornaza di Baccini in Consiglio comunale abbia votato a favore all’uscita di Fiumicino dalla Città Metropolitana di Roma e alla volontà di istituire una nuova provincia con altri comuni, affermando che la stessa Città Metropolitana non avesse mai fatto nulla per Fiumicino, per poi ritrovarsi a tagliare il nastro di un’opera finanziata dallo stesso ente.”, aggiunge la Consigliera comunale.

“Questa opera è arrivata grazie ad una programmazione che l’attuale amministrazione sembra incapace di mettere in atto, dando invece spazio invece a decisioni sconsiderate che non faranno altro che indebolire il ruolo strategico della nostra città.”, conclude Bonanni.