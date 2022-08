Tombini otturati a Ladispoli, segnalazione dei cittadini • Terzo Binario News

Preoccupati perché insieme alle caditoie rischiano di far allagare la cittadina al primo acquazzone

“Questo è solo uno dei tombini della nostra rete fognaria di Ladispoli, in attesa delle piogge ormai imminenti.

Ce ne sono tantissimi in queste condizioni. sparsi per tutta la cittadina. Le foglie li tappano, impedendo all’acqua di scivolare via.

Nessuno pensa di attuare la dovuta pulizia nei tempi necessari, ovvero prima che le forti piogge provochino danni alla comunità con gli allagamenti.

Nello specifico questo tombino in foto si trova in via Venezia”.

