"Alla stazione di Bracciano chiusa la fenditura verso il parcheggio" • Terzo Binario News

Un cittadino segnala che l’intervento delle Ferrovie è legittimo ma così facendo si allungano i tempi dei pendolari per prendere il treno”

“La stazione ferroviaria di Bracciano, come sappiamo, è aperta sul lato del centro storico ma è chiusa sul lato opposto dove si trovano ampi parcheggi.

Nel tempo, il viaggiatore pendolare si è attrezzato aprendo un varco “informale” verso l’esterno dal lato dei parcheggi, che le Ferrovie tolleravano spesso e ogni tanto chiudevano.

Anziché fornire un servizio utile al cittadino, di recente si sono adoperati a realizzare una barriera che impedisce il passaggio verso i parcheggi.

Tutto regolare, s’intende. Ma anziché contrastare gli utenti, non sarebbe stato più civile adoperarsi per fare ciò che ovunque fanno, cioè aprire la stazione là dove serve? Invece sembrano dire, in aggiunta alle sofferenze quotidiane di cui qui non trattiamo: “Vuoi prendere il treno? Allora devi mori'”.

Ettore Apolloni, da Manziana

