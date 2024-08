Adozione del cuore urgentissima per lo spinoncino Guglielmo: non va deportato • Terzo Binario News

A tutti coloro che ci supportano in questa nostra battaglia contro i trasferimenti dei cani dal sanitario verso i canili definitivi convenzionati , lanciamo 1 ultimo disperato appello.

Chi ci ha seguito in questi ultimi giorni saprà’ che i volontari hanno cercato di ostacolare la partenza dei cani ,anche xché questa Black list non segue 1 filo logico , c’erano finiti cani anziani e malati che curiamo da tempo , per loro esistiamo solo noi volontari , di cui si fidano .. noi x loro siamo casa, amore, e fiducia.

Guglielmo è 1 spinoncino bello e buono.. x lui stiamo cercando 1 adozione del xché purtroppo ci siamo accorti che soffre di attacchi epilettici ed ha bisogno di seguire una cura x tenerli a bada..

Qui sotto ci sono i nomi dei cani che tra meno di 1 settimana se non riceveranno stalli/ adozioni dovranno partire per essere rinchiusi in strutture definitive dove ci sono talmente tanti cani che la possibilità di 1 adozione è davvero lontana..

aiutateci a SALVARLI CONDIVIDETE

Info: 3667880179/

348 4149722/

347 6220721