Ultimo giorno per TolfArte: ancora decine di appuntamenti fino a notte • Terzo Binario News

Ieri tantissima gente è salita in collina per apprezzare gli artisti di strada e le molte proposte

di Cristiana Vallarino

In collina seconda e ultima giornata per sognare. TolfArte, infatti, sfodera oggi un altro ricco calendario di appuntamenti, dopo quello altrettanto pieno e accattivante di ieri.

Il centro del paese collinare si è riempito dalle 18 in poi, il flusso di gente è stato particamente costante fino a notte, con le navette che facevano la spola coi parcheggi esterni ininterrottamente. Molti, infatti, hanno preferito evitare le ore più calde per andare a godere delle acrobazie dei giocolieri, dei musicisti e dei vari artisti di strada oppure passeggiare tra gli stand dell’Hippie Market.

Attenta la partecipazione ai due incontri dello spazio letteratura Tolfa Gialli&Noir off, affacciato sulla vallata accanto al lavatoio.

Prima è stata Caterina Battilocchio a dialogare con Maria Vittoria Vittori, autrice di “La rivoluzione in pista. Storie di donne, circo e libertà” ed. Iacobelli. La scrittrice, rispondendo anche alle domande del pubblico, ha raccontato della sua passione, fin da bambina, per il mondo del circo e di come ciò l’abbia portata a studiare e ricercare tutto il possibile sulla vita circense, scoprendo poi come le donne nell’800 – acrobate o cavallerizze – fossero antesignane di quell’affermazione arrivata solo in epoca moderna. Il suo libro è una raccolta di 7 racconti, tutti ispirati a vicende vere che s’intrecciano con la storia politica e sociale vari paesi e anche col pensiero filosofico. In chiusura, il firmacopie dei libri portati in vendita dalla libreria Dettagli di Civitavecchia.

La serata si è conclusa con lo spettacolo “Interviste a donne fantastiche” con cui Gino Saladini – insieme ad Anthony Caruana, voce narrante e chitarra, e la bravissima cantante Eleonora Bernabei -, ha raccontato le storie di donne come Marilyn Monroe, Edith Piaf, Alda Merlini, Frida Khalo, Amy Winehouse e Madre Teresa di Calcutta, abbinando a ciascuna una canzone che ne cogliesse la personalità.

L’angolo letterario si ripete oggi alle 18,30 con la presentazione del libro “Tutto deve brillare. Vita e sogni di Moana Pozzi” di Francesca Pellas (Blackie Edizioni) a cura del gruppo di lettura della Biblioteca di Tolfa. Coordina Sergio Ceccarelli. Alle ore 19,30 microfono aperto: letture dai libri di Michela Murgia “Ricordatemi come vi pare”, “Accabadora” e “Chiru'”, a cura del gruppo di lettura della Biblioteca di Tolfa, del Gruppo di lettura della Biblioteca A. Cialdi di Civitavecchia, di Attenti ai dettagli e Pagine di cioccolata. Alle 21.30, party letterario con selezione musicale a cura di Axilas Installazioni.

Tra i protagonisti sul palco, la pura energia del musicista francese Sandro Joyeux con un viaggio musicale attraverso i ritmi del deserto e le strade polverose del West Africa, tra le banlieues parigine e il reggae dei ghetti giamaicani. Joyeux presenta dal vivo i nuovi brani prodotti da Adriano Viterbini e Fabio Rondanini. Una collaborazione preziosa che ha portato un nuovo sound accattivante capace di fondere suoni distorti ed elettronici con le radici folk in pieno stile world beat. Canta in francese, inglese, italiano, arabo e in svariati dialetti come il Bambarà, il Wolof, il Dioulà. È reduce da centinaia di concerti in giro tra l’Italia e l’estero negli ultimi anni, tra live club e prestigiosi festival di musica world e non solo. La sua ispirazione fortemente votata al racconto di un mondo che migra e si trasforma, ne rende il messaggio quanto mai importante ed attuale, considerando anche il suo impegno al fianco di migranti e rifugiati.

Protagonista della sezione musica, anche il noto cantautore e organettista Antonio Petronio, che annovera tra le sue collaborazioni Eugenio Barba (Odin Teatret), Pino Di Buduo (Teatro Potlach), Eugenio Bennato, Daniele Sepe, Solis String Quartet, Moni Ovadia e Peppe Barra. Petronio sarà a TolfArte con la band Ritmo Dissidente per un concerto innovativo che unisce musica popolare a reggae, funk e rock.

Molto atteso lo spettacolo di Sand Art della nota artista Stefania Bruno, già presente a TolfArte nel 2017 con una memorabile performance. La sua esibizione sarà un volo pindarico tra immagini che raccontano i 20 anni del Festival TolfArte, su un testo di ricordi scritto da Caterina Battilocchio e Francesca Ciaralli, un continuo movimento di “quadri dorati” che darà vita all’entusiasmo e all’amore che ha sostenuto in tanti anni gli organizzatori che hanno creduto in un sogno. “La sabbia come i pensieri vola, si sposta, crea e rigenera bellezza.”

Tra le performance che si terranno nelle vie del centro storico, spicca anche quella della compagnia messicana Quetzalcoatl, con un originale spettacolo di fuoco e percussioni.

Tra le presenze internazionali, dal Sud Corea la compagnia Ippeul E-FLAT che proporrà uno spettacolo inedito e originale che unisce la tradizione della musica coreana con le nuove sonorità moderne e contemporanee. Una curiosità: il gruppo si è proposto all’Aps TolfArte, scrivendo mesi fa una mail in cui si chiedeva di poter partecipare: una prova, se mai ce ne volessero ancora, di come il Festival sia davvero internazionale.

Anche oggi, come è stato ieri, saranno presi d’assalto i food trucks in piazza nuova, ma pure tutti gli esercizi su via Roma che si sono inventate proposte enogastronomiche d’ogni tipo.

Da non dimenticare il TolfArte Kids alla villa comunale, dove c’è pure l’angolo con la cucina di chef Buzzico, le esposizioni fotografiche e pittoriche a palazzo Buttaoni o al Palazzaccio che ospita la mostra dei lavori della fotografa tolfetana Valentina Vannicola. Comunque per ogni dettaglio, sono distribuite le mappe col programma.