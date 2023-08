TolfArte entra nel vivo: domani tanti eventi e ospiti al Festival internazionale • Terzo Binario News

Attorno al paese tre parcheggi per auto da dove raggiungere il centro con le navette, in funzione fino alle 2 e mezza del mattino

di Cristiana Vallarino

Dopo lo spettacolo inaugurale di stasera, domani entra nel vivo TolfArte, il grande Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato artistico che, attesissimo come ogni estate, fino a domenica ospita 200 artisti provenienti da diversi Paesie oltre 100 spettacoli distribuiti in 10 postazioni diffuse in tutta la città.

Importante per i visitatori del Festival, così come chi invece deve solo passare per Tolfa, conoscere le modifiche alla viabilità. Le spiega Claudio Pomponi, che, fra i vari incarichi che ricopre nell’Aps Tolfarte, cura anche la logistica. “Intanto, bene sapere che la viabilità interna al paese sarà solo per il traffico del festival e dei mezzi di soccorso – dice – le auto in transito saranno tutte deviate lungo la circonvallazione, bypassando di fatto il centro. Invece chi viene in macchina alla manifestazione avrà a disposizione aree di sosta con servizio di 2 navette ciascuna (biglietto a/r) dalle 17.30 fino alle 2 e mezza del mattino: una al Casalaccio, sulla provinciale per Santa Severa, un’altra sulla Braccianese all’allaccio con la Circonvallazione. Infine, alla Pacifica, attorno al campo sportivo: se quest’area si riempe, le auto saranno dirottate alla Cavaccia,e le persone comunque prese da un pullmino. Gli shuttle dalla Pacifica e dal Casalaccio faranno la spola tra i parcheggi fino a sotto piazza Vittorio Veneto, mentre quelli provenienti dalla Circonvallazione faranno la fermata sotto piazza vecchia”.

Naturalmente per i due giorni, nel centro di Tolfa si muoveranno i volontari della Protezione Civile locale e dei comuni limitrofi, da dove verrà anche personale della municipale a dare manforte a quello del paese, ci saranno gli uomi dell’Avab il servizio antincendio di Brcciano, e naturalmente il consueto spiegamento di forze dell’ordine: carabinieri, anche forestali, polizia, finanza. La Croce Rossa sarà presente con 2 ambulanze in piazza e una squadra appiedata col defibrillatore.

Sabato 5 agosto dalle ore 19 parte nel centro storico di Tolfa il festival diffuso. In piazza Matteotti (piazza Vecchia), oltre al circo contemporaneo di Pi Greco Company, l’acrobatica di Cia Entropia, e la street band Lestofunky, spicca la presenza di Materia Viva con l’emozionante e suggestiva danza verticale che più volte ha incantato e conquistato il pubblico di TolfArte. Nella stessa piazza, a seguire l’euforico concerto di una delle band più importanti e influenti dell’America Latina: dalla Colombia, i Doctor Kràpula, che hanno all’attivo cinque nomination ai Latin Grammy Awards, molti premi e tantissime collaborazioni con i maggiori esponenti della musica alternativa come Manu Chao, Café Tacvba, Ska-P, Juanes. Una potente miscela di punk, ska, cumbia e reggae colora i testi della band, da sempre attenta a temi ambientali e sociali, coinvolgendo il pubblico in canti e balli collettivi. Conclude la serata, il dj set di Luzy L. Nella piazza, sarà presente l’installazione artistica “Arancio blu e giallo” curata dall’Associazione Arte Altra, a cura di Simona Sarti, ormai di casa a Tolfa.

Lo Spazio letterario Tolfa Gialli & Noir OFF, che anche quest’anno vede la partecipazione di grandi ospiti dal mondo della letteratura italiana si apre con un importante appuntamento: la maratona di lettura del romanzo Come d’aria (ed. Elliot) dell’autrice recentemente scomparsa Ada D’Adamo, che con questo suo esordio si è aggiudicata il Premio Strega 2023 e molte menzioni speciali di altri importanti premi letterari. A seguire, dalle ore 19.30, l’incontro con la scrittrice Elena Stancanelli (foto sotto) – che sin dall’inizio ha sostenuto la scrittura di Ada D’Adamo e ha presentato il suo libro al Premio Strega – moderato da Serena Ferraiolo, coordinatrice del gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa, a cui saranno affidate delle letture, così come altri gruppi di Civitavecchia: Dettagli e Pagine di cioccolata. Alle ore 21.30 sarà ospite Giuseppe Pierantozzi, autore del libro L’ultimo biscino (AUGH! Edizioni) ambientato a Tolfa: un vero e proprio inno al territorio, ai butteri, alla natura, alla cultura orale del paese. Moderano la scrittrice Caterina Battilocchio e Giordano Iacomelli, direttore del Museo Comunale di Tolfa e tra gli organizzatori del Festival Tolfa Gialli & Noir. Accompagnamento musicale di Sergio Ceccarelli del gruppo musicale La Parete Hot.

I concerti in piazza Bartoli vedono protagonisti: Kind of Trio, Salvo Mizzle e Vincenzo Bencini. Piazza Sant’Antonio e piazza Diaz faranno da scenografia per le performance di Aurora Morra in Lilith, Giocolelia e Warner Circus. Nell’Anfiteatro della Villa Comunale dalle 19.30: la Statua Ametoile, e l’arte circense di Giorgia Basilico, Daniele Antonini e Drago Bianco. Dalle 19.15 in piazza Colelli i live di Paolo Rasile e L’Indio. A partire dalle 22 sulla Rocca di Tolfa l’Associazione Astronomitaly – la Rete Nazionale del Turismo Astronomico in Italia, specializzata nel turismo astronomico nei cieli più belli d’Italia e vincitrice del “Premio Talento Italiano”, porterà il pubblico alla scoperta dei pianeti visibili dal noto Monte della Rocca muniti di telescopi. Meglio prenotare l’osservazione: alla Rocca i posti sono limitati!

Itineranti in via Roma: Drumbo, i Giullari, il live painting di Liam Becher, il reading di Benedetta Badaracco, le statue del Duo Sideris, il Galirò Show, il Cammino incanto di Calliope.

Esposizioni artistiche

Durante tutto il week-end, dalle 18:00 a mezzanotte, il Palazzaccio ospiterà un percorso interattivo sul tema dell’“Incanto interiore”, nato dal connubio artistico tra Alessandra Antonelli e Francesca Ciaralli. Attraverso una serie di stimoli sensoriali ed emotivi, lo spettatore sarà guidato e accompagnato in un’esperienza che lo porterà a scoprire e, se vorrà, anche a lasciare una traccia di sé lungo il percorso. Nell’atrio dell’antico palazzo, gli immancabili Ritratti Musicali di Daniele Romeo che hanno conquistato il pubblico delle precedenti edizioni.

Sempre dalle 18 a mezzanotte, lo storico Palazzo Buttaoni ospiterà i principali artisti emergenti del territorio, con un focus su pittura e fotografia. In esposizione, le opere di Francesco Mauro, Sara Cozzi, Paul Matt, Emanuela Cagnardi, Giulia Mosca, Daniel Airi, Angelo Esposito e Marco Murri.

Nell’atrio della corte è prevista una ricca programmazione di performance musicali e reading teatrali: sabato si esibirà El Grupiño, duo acustico composto da Paolo Meloni (chitarra e voce) e Ruggero Maoloni (basso e voce), con un repertorio che spazia dal blues al pop italiano e internazionale. Domenica, invece, protagonisti Direzioni Opposte, duo acustico composto da Elisa del Vecchio e Ilaria Bidolli, e i reading della Compagnia Le Voci.

TolfArte Kids

Sabato e domenica, per l’ottavo anno consecutivo torna nell’ambito di Tolfarte l’appuntamento più atteso dai piccoli: TolfArte Kids. Quest’anno lo spazio, allestito come sempre all’interno della bellissima Villa Comunale del Comune di Tolfa, ospiterà un luna park di giochi e attività allestito dall’artista Daniele Antonini, dove adulti e bambini potranno divertirsi insieme; performance di magia, bolle di sapone e giocoleria, uno spettacolo di Teatro Kamishibai, laboratori di percussioni e yoga per bambini. Cuore pulsante della giornata di domenica, la Caccia al Tesoro organizzata dalla Compagnia TeatrAzione, animata dai giovani attori di Blue in The Face.

Le famiglie potranno cenare direttamente nella Villa Comunale dove, per la prima volta, sarà allestita una vera e propria area food dal partner ufficiale di Tolfarte TTS – Typical Truck Street Food. Altri stazioneranno in piazza Vittor

io Veneto. Da non dimenticare che il paese offre una ampia proposta enogastromica a km 0 che, nei due giorni del Festival, si amplia tantissimo: si offrono panini, macedonie, bibite e anche ciambelle fritte, perfino per beneficenza all’associazione Adamo.

Tra le novità 2023, le Pemcards di Etruskey: vere e proprie cartoline che il pubblico potrà realizzare con il proprio smartphone e inviare via posta ordinaria ad amici e familiari tramite apposita App. I punti dove realizzare e spedire le Pemcards saranno diffusi in alcuni luoghi strategici della città.

Hippy Market

Lo spazio artigiani è curato anche per questa edizione 2023 da Hippy Market: un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, ceramica, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, fasce e turbanti, home decor, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano e riciclo creativo, cosmetici e saponi bio naturali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali che risvegliano le naturali capacità di autoguarigione dell’organismo.

Il programma è disponibile sul sito del festival, al linkhttps://tolfarte.it/programma/.