Tolfarte compie 20 anni, ecco le date • Terzo Binario News

Tutto pronto in collina per la ventesima edizione del Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato

Tutto è pronto. Per il ventesimo anno, Tolfa è pronta a trasformarsi in un mondo fantastico, in uno scenario da fiaba. Tutto pronto per la Tolfarte, il più grande festival internazionale dell’arte di strada: giocolerie, spettacoli danzanti, acrobati, musicisti, teatro itinerante, artigianato, spettacoli di fuoco e tanto, tanto altro. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto, c’è Tolfarte!

La macchina organizzativa, guidata come sempre da tantissimi volontari, si è messa in moto già da tempo e ora sono ufficialmente aperte le candidature degli artisti che vorranno esibirsi.

Per presentare la propria proposta artistica o per esporre con il proprio artigianato c’è tempo fino al 30 aprile 2024. Farlo è semplicissimo. Sarà sufficiente andare sul sito www.tolfarte.it, cliccare su “PARTECIPA” e compilare l’apposito formulario predisposto.

