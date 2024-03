La Fidapa di Civitavecchia domani invita "A cena in salute": convegno alla sala Gurrado Fondazione Cariciv • Terzo Binario News

Domani, martedì 5 marzo alle ore 17.30, presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione CaRiCiv. di Via Risorgimento, la sezione di Civitavecchia della Fidapa BPW Italy, presieduta da Laura Maria Gurrado, organizza la Conferenza “A cena in salute” a cura di Valeria Covacci – Direttore UOC Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione Asl Roma4, nonché socia della sezione.

“Una corretta alimentazione – spiega la Dott.ssa Covacci- può costituire il modo più semplice e naturale per prevenire o, addirittura, curare molte delle malattie che possono compromettere la nostra qualità e aspettativa di vita. Da sempre, infatti, è noto che l’alimentazione è uno dei fattori che più influenzano il benessere fisico e mentale e seguire una dieta sana e bilanciata non significa rinunciare al piacere di mangiare ma dedicarsi a uno stile di vita salutare, che dovrebbe includere anche svolgere una regolare attività fisica ed evitare abitudini nocive, quali fumo e alcol.

Seguire una corretta alimentazione significa tenere conto di alcuni aspetti fondamentali: quantità, qualità e varietà degli alimenti da consumare nonché mantenere la regolarità dei pasti, masticare bene e mangiare con calma per favorire la digestione. Ciò comporta importanti vantaggi per la salute a tutte le età, a breve e a lungo termine, come ad esempio: la prevenzione del sovrappeso corporeo e dell’obesità, del diabete, dell’osteoporosi post-menopausale e dell’anziano e la prevenzione di alcuni tipi di tumore.

La FIDAPA BPW Italy, sezione di Civitavecchia, organizzando il convegno “A cena in salute” si propone di divulgare queste informazioni con lo scopo di diffondere una conoscenza consapevole. Nel corso del convegno verranno anche forniti alcuni esempi di applicazioni pratiche per la vita di tutti i giorni”