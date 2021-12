Tolfa, Villaggio di Babbo Natale: "Successo grazie alla collaborazione di tutti" - Terzo Binario News

La presidente de “La Filastrocca”: “Doveroso ringraziare i tanti che hanno lavorato giorno e notte per l’allestimento”

di Cristiana Vallarino

“Come presidente della Filastrocca ho provato un enorme piacere soprattutto per aver ricevuto i complimenti dai bambini per il nostro Villaggio di Babbo Natale – così Marika Compagnucci all’indomani della tre giorni che ha trasformato il centro di Tolfa in un luogo magico e divertente. “Se questa macchina natalizia ha marciato così bene raggiungendo tali risultati – continua – è perché dietro ci sta la collaborazione di tutti, dalle associazioni ai responsabili delle location e ai commercianti. I volontari hanno sopportato nottate al freddo e hanno reperito materiali a costo zero per poi costruire le scenografie con le loro mani”. Una menzione particolare va fatta per l’interprete di Babbo Natale: il rosso abito che era stato dell’amato Alberto, Buzzico, il Santa Klaus tolfetano per generazioni, è stato indossato, con grande emozione, dal figlio Antonio, che ha gli stessi occhi azzurri del padre. “Per noi di una certa età – ha detto la Compagnucci – è stato un tuffo nei Natale di quando eravamo bambini”.

La presidente della Filastrocca sottolinea come molti visitatori venuti dai dintorni hanno ammesso di aver vissuto la vera atmosfera natalizia dentro il Villaggio tolfetano.

“Questa è la più grande ricompensa per noi – prosegue -. E ancora grazie agli artisti e alle street band che hanno animato i tre giorni e a tutte le associazioni, all’amministrazione comunale della sindaca Bentivoglio, all’Agraria, alla Protezione civile. E infine un grazie infinito va all’Asd Cavalieri di Tolfa, da parte mia e dalla vicepresidente della Filastrocca Lidia Fabbi: la presidente Elisabetta Marini e tutto la loro squadra ci hanno dato un grande aiuto: nella logistica, nelle modifiche da fare in corsa e anche nei momenti di allegria”.