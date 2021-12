In Promozione Tolfa e Santa Marinella rosicchiano punti: sono secondo e terzo - Terzo Binario News

I collinari battono 4-0 il Montefiascone e accorciano sull’Antica Aurelio mentre i rossoblù battono l’Asa e agganciano il Borgo

Con due punti guadagnati su chi sta davanti e altrettanti su chi insegue, il Tolfa esce dalla dodicesima di andata del girone A di Promozione più che rafforzato.

Il successo interno per 4-0 sul Montefiascone ha portato i collinari a -2 dalla capolista Antica Aurelio, stoppata sul 2-2 dal Canale di mister Riccardo Sperduti.

Per contro, c’è stato anche il pareggio del Borgo San Martino (1-1 a Passoscuro) terzo della classe, ora agganciato a quota 25 punti dal Santa Marinella corsaro (4-2) nella tana della Soccer Academy. Dunque in testa c’è l’undici romano con 32 punti, inseguito dal Tolfa a 30, la coppia Borgo San Martino-Santa Marinella è terza a 25.

Il racconto delle gare inizia dal successo per 4-0 degli uomini di Daniele Fracassa a spese della compagine falisca. Punteggio severo nei confronti degli ospiti, che hanno giocato meno peggio di quanto appaia. Anzi, hanno avuto le loro belle occasioni da rete, sventate da un Nunziata in forma o da errori sotto misura.

L’1-0 lo firma Urbani di testa su angolo di Belloni al 19’, anche se la deviazione di Jallow è decisiva per mettere fuori causa Ambrosi. In tre minuti, fra il 27’ e il 30’, escono capitan Mecucci e il suo vice Urbani, entrambi per probabile stiramento. Fascia a Matteo Trincia che la festeggia con la rete del 2-0 al 23’ della ripresa con un colpo di testa millimetrico. Decimo centro stagionale per il capocannoniere del girone. Nel mezzo, occasioni da una parte e dall’altra con i portieri sugli scudi ed errori grossolani sotto porta.

Il tris porta la firma di Savarino che su punizione beffa il numero 1 falisco al 34’. Passano due minuti e Verna vola in cielo a colpire la palla indirizzandola all’angolino.

Colpo esterno del Santa Marinella, che ha rifilato quattro reti alla Athletic Soccer Academy. Bella gara dei rossoblù, capaci di imprimere l’allungo decisivo già nella prima frazione di gioco.

A sbloccare il risultato al 7’ è il difensore De Angelis di testa ma dopo appena cinque minuti è già 1-1 per un autogol di Gallitano in seguito a un pasticcio difensivo. Al 17’ Pagliuca si reca sul dischetto e non sbaglia (i santamarinellesi hanno trovato il rigorista, dopo i sei errori di inizio stagione) e al 37’ Belardinelli fa 3-1. Tre minuti e doppietta di Pagliuca. Al 23’ della ripresa Novelli trasforma il rigore per i suoi che vale il 2-4 finale. Mister Nicola Salipante si è detto soddisfatto dell’approccio dei suoi alla partita. Infine il Borgo San Martino che ha impattato al Salvo D’Acquisto, tana del Passoscuro. Va in vantaggio il Borgo con Paraschiv, al 4’ della ripresa e pareggio interno al 36’ ad opera di Fogli. Partita scialba da entrambi i fronti, con le squadre che si sono accontentate del punto per ciascuno.

Dopodomani pomeriggio le tre compagini di Promozione saranno di nuovo in campo per la tredicesima e terzultima di andata: il Tolfa sarà ospite del fanalino di coda Ronciglione; al Fronti, il Santa Marinella attende la Sorianese mentre il Borgo San Martino gioca al Sale di Ladispoli contro il Fregene.

Alessio Vallerga