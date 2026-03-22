Il Santa Marinella passa dal play-off al game-over • Terzo Binario News

Il Santa Marinella forse dice addio definitivamente alla rincorsa al terzo posto. I rossoblù hanno ceduto inaspettatamente in casa all’Olimpus per 2-1 e adesso il Pianoscarano (che ha espugnato Ladispoli) è lontano 10 punti quando mancano appena sei turni al termine. Una montagna che non sembra più scalabile.

Allo stadio Fronti si è giocata l’undicesima giornata di ritorno del girone A di Promozione nella quale è arrivata la prima sconfitta interna stagionale per i santamarinellesi.

Nonostante il passo falso di domenica scorsa a Montalto contro il Pescia Romana, che faceva auspicare un pronto riscatto, invece i rossoblù sono stati rinunciatari concedendo campo all’Olimpus che ne ha approfittato anche obbligati dalla loro posizione pericolante di classifica.

E a dispetto di quanto si immaginasse, i padroni di casa hanno creato poche occasioni per segnare se si esclude il forcing alla fine. Einfatti la gara si decide nella prima frazione. Gli ospiti hanno trovato la via della rete già al 4’ grazie a una bella punizione calciata da Merciari. Dopo otto minuti è arrivato il pareggio grazie al calcio di rigore trasformato da Brutti per un fallo commesso sullo stesso centravanti. Ma al 27′ c’è stato l’1-2 dei romani siglato dallo stesso Merciari, che a seguito di una mischia ha trovato la zampata giusta. Nella ripresa un Santa Marinella scialbo, che non ha messo grossa pressione sull’Olimpus. Da segnalare solo una traversa colpita da Tabarini al 31′ della ripresa sugli sviluppi di un tiro-cross.

Il commento che arriva dal sodalizio: «Dopo 4 minuti ospiti in vantaggio su calcio di punizione, tuttavia al 14’ Brutti segna su calcio di rigore il momentaneo pareggio decretato per un fallo ai suoi danni. Al 27’ arriva il raddoppio ospite sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa la gara rimane aperta ma i rossoblu recriminano per una traversa colpita da Tabarini, un tio-cross sempre del numero 7 con il portiere battuto e deviato in angolo da un difensore e allo scadere una palla respinta sulla linea di porta su azione di Luchetti. Domenica prossima la trasferta alla Pisana in casa dell’Urbetevere.

Santa Marinella: Coronas, Luchetti, Caforio, Cuomo, Gallitano (17’st Cerroni, 38’st Arseni) Galluzzo, Tabarini, Del Mastro (33’st Tranquilli), Brutti, Di Pofi, Astorelli (14’st Vitali) A disp. Artegiani, Altamura, Scala, Casaccia, Mariani. All. Daniele Fracassa.

Olimpus Roma: Randazzo, Tutore (1’st Rozzo, 21’st Pompigna), Lombardo, Merciari, Di Gregorio, Coccitto (1’st Domenici), Hrustic, Brocato, Estebaranz, Carvalho Santos, Piro (34’st Emanuele Ficerai). A disposizione: D’Andrea, Alessio Ficerai, Miccichè, Iceti, Bathory. All. Simone Massimi.

Arbitro Francesco Tozzi di Roma 2.

Reti: 4’pt e 27’pt Merciari (O), 14’pt rig. Brutti (S).