Tolfa ha ricordato Don Egidio Smacchia • Terzo Binario News

Una folla commossa e composta ha ricordato don Egidio Smacchia ad un anno dalla sua scomparsa. Dopo la Messa solenne, celebrata nel Santuario della Sughera dal vescovo Gianrico Ruzza, è stata poi scoperta la targa in via del Lavatoio, luogo particolarmente caro al sacerdote, che per tanti anni è stato anche il parroco della frazione La Bianca nonchè presidente e fondatore dell’associazione “Il Ponte”.

Oltre alle autorità civili e religiose, erano presenti alla cerimonia molti amici, prima fra tutti Maria Antonietta Profumo, sua collaboratrice storica.

Don Egidio era molto amato in collina, non soltanto a Tolfa ma anche ad Allumiere, dove in molti ricordano la sua figura di sacerdote come esmpio di umiltà e rettitudine, sempre al fianco dei più deboli e dei più bisognosi.