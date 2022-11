Tolfa e Santa oggi in campo per il ritorno di Coppa Italia di Promozione • Terzo Binario News

Collinari a Ladispoli per vedersela con il Borgo San Martino ripartendo dallo 0-0; i rossoblù ospitano la Sorianese al Fronti reduci dal successo per 1-0 dell’andata

Continuità e riscatto. Il Tolfa ha fatto benissimo in campionato, andando a superare 2-0 il quotato Casal Barriera mentre il Santa Marinella ha ceduto 3-1 in casa del Grifone. Oggi i collinari possono proseguire sulla falsariga di domenica, visto che si gioca il ritorno del secondo turno di Coppa Italia di Promozione contro il Borgo San Martino al Sale di Ladispoli. I rossoblù invece ospitano la Sorianese. Entrambe le gare iniziano alle 14.30.

Partendo dai biancorossi, ecco che la marcia è ripresa bene nonostante la battuta di arresto di Aranova. La classifica è incoraggiante – quinto posto in condominio proprio con l’Aranova a quota 15 punti, a tre lunghezze dalla capolista Ottavia – e piano piano si stanno anche consolidando i ruoli in campo. In questo senso, nel 2-0 dello Scoponi al Casal Barriera, la doppietta di Francesco Liberati dà una conferma: il numero 7 ha insaccato nel primo tempo con un bel tiro a giro dal limite dell’area e nella ripresa finalizzando con freddezza un contropiede.

«Quella di domenica è stata una gara contro un avversario di rango – dice mister Daniele Fracassa – e la risposta della squadra è stata all’altezza dopo la sconfitta di Aranova che ritengo fosse stata troppo severa. Sta emergendo il carattere del gruppo, ora che si può contare su tutti i giocatori della rosa». Esordio da titolare del classe 2005 ex Leocon Paolo Santi, schierato terzino destro, che con lo stesso Francesco Liberati e l’altro under Michele Castaldo stanno dando buone garanzie. Fracassa osserva il girone A di Promozione: «Le partite sono tutte molto equilibrate, aperte. Per esempio, domenica non ci sono state sostituzioni, poiché si sarebbe compromesso l’equilibrio. Ora testa alla Coppa, ripartendo dallo 0-0 dell’andata alla Pacifica». In questo senso, Simone Pappalardo e Fabio Marconi oggi no ma domenica potrebbero essere in panchina. Capitan Alessio Mecucci e Federico Peluso ne avranno per un’altra ventina di giorni. In campo la formazione-tipo, che dovrebbe ricalcare quella di domenica scorsa. Infine, sul fronte del mercato, a Tolfa sono a caccia di due pezzi: un difensore under e un attaccante esterno.

Per il Santa Marinella, la sfida odierna di Coppa rappresenta la possibilità di riscatto dal 3-1 subito per mano del Grifone Calcio (con unica rete rossoblù messa a segno da Samuele Pangi). Nel primo tempo la compagine di Nicola Salipante si è resa pericolosa spesso, ma hanno segnato i padroni di casa: «Nella ripresa, oltre al pareggio – dice il tecnico – siamo stati in superiorità numerica e lì si è evidenziata l’incapacità di gestire la situazione. Invece si ragionare ci siamo disuniti. È emerso questo limite della mia squadra, è un passo indietro con il quale bisogna fare i conti. Non nascondo che sono molto arrabbiato con i giocatori per questo motivo». Sotto questo aspetto, la partita di Coppa Italia oggi allo stadio Fronti serve proprio a serrare le fila. Le condizioni da cui parte il Santa Mariella sono buone, con il test che verterà proprio sulla gestione. Infatti l’andata è stata decisa da un gol di Davide Cedeno e, considerando che i gol in trasferta valgono doppio, i santamarinellesi passano il turno in caso di successo oltre che con qualunque risultato di pareggio.