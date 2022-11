I personaggi famosi che hanno fatto la storia del casinò • Terzo Binario News

Il gioco ha sempre affascinato l’essere umano, tant’è che ci sono tracce di giochi addirittura ai tempi degli antichi Egizi e degli antichi Romani. Poi è arrivato il casinò che ha un po’ stravolto il concetto di gioco stesso.

Ai casinò fisici, dove le persone andavano e vanno a cercare fortuna, si sono affiancati i casinò online. Nelle due tipologie di casinò cambiano soltanto le dinamiche. C’è da dire però che grazie ai casinò dal vivo online puoi vivere le stesse identiche emozioni che proveresti in un casinò fisico con tanto di dealers e croupiers in carne ed ossa. Fisico, online e live il casinò è in grado di offrire un’esperienza di gioco coinvolgente, adrenalinica e divertente.

Proprio intorno al casinò ruotano figure mitiche e leggendarie che, a modo loro, hanno dato un contributo alla diffusione del gioco.

Tra questi rientrano professionisti del gioco, ma anche personalità di spicco del mondo dello spettacolo che hanno aumentato ulteriormente il fascino attrattivo dei casinò.

In questo articolo ci concentriamo sui 5 personaggi che hanno lasciato un segno importante nel mondo del gioco e in particolare dei casinò.

1) Casanova: seduttore, poeta, alchimista e giocatore

Casanova nella sua vita è stato tante e cose e, tra le sue diverse passioni, oltre alle donne c’era anche il gioco. Una cosa che non sorprende per un veneziano come lui, considerando che nel ‘700 tutti i veneziani non riuscivano a resistere al fascino del gioco.

Il primo casinò del mondo fu eretto proprio in Laguna, la Ca’ Vendramin Calergi, di cui Casanova era un assiduo frequentatore. Sembra che il famoso dongiovanni italiano addirittura si facesse spedire la posta direttamente al casinò, diventata la sua seconda casa, dove era praticamente un’istituzione.

Tuttavia al gioco non aveva la stessa fortuna che aveva con le donne, infatti erano ingenti le somme che perdeva ai tavoli di gioco. Come recuperava i soldi persi? Seducendo ricche signore che gli regalavano denaro ed oggetti preziosi, per poi abbandonarle e lasciare vuote le loro tasche, oltre che il loro cuore.

2) La storia di Eleanor Dumont, alias Madame Moustache

Nella storia dei casinò c’è la firma di molte donne e una delle più iconiche è Eleanor Dumont, meglio nota come Madame Moustache.

Sulle sue origini ci sono molte ipotesi, ma nessuno conosce la verità. Le uniche informazioni certe sono l’anno di nascita, 1829, e il vero nome che in realtà era Simone Jules.

Fu una delle più grandi giocatrici durante il periodo della corsa dell’oro in California e cavalcò l’onda del successo aprendo una sala giochi chiamata Vingt-et-un a Nevada City.

Moltissimi uomini raggiungevano la sala giochi per cimentarsi nei più svariati giochi di casinò e per il fascino decisamente particolare della donna. Sul labbro superiore infatti aveva una sottile ma vistosa peluria che gli valse l’appellativo di Madame Moustache.

3) François Blanc e la roulette a singolo zero

In questa lista di giocatori d’azzardo famosi rientra di diritto François Blanc, che in realtà era un imprenditore piuttosto che un giocatore.

Blanc rivoluzionò il gioco alla roulette e proprio a lui si deve l’eliminazione del doppio 00 dalla ruota. L’imprenditore francese si trasferì in Germania e aprì i casinò di Bad Homburg e Monte Carlo che ebbero uno straordinario successo.

L’imprenditore francese fu il primo a ideare un centro di intrattenimento completo che, oltre ai giochi, comprendeva anche ristoranti, alberghi, centri benessere e altri servizi di intrattenimento ispirando così i casinò moderni.

4) Sean Connery e il mito di James Bond

Tra le figure legate a doppio filo al casinò c’è Sean Connery, che aveva una forte passione per il gioco proprio come uno dei suoi personaggi più iconici: James Bond.

Ebbene Connery fu protagonista di un aneddoto incredibile proprio in un casinò italiano, a Saint-Vincent: alla roulette per due volte consecutive centrò il 17, portandosi a casa una vittoria straordinaria.

La passione per il gioco l’ha accompagnato per tutta la vita e oggi, anche perché è considerato il James Bond più amato, è considerato uno dei più famosi personaggi dello spettacolo legato ai casinò.

5) L’incredibile storia dei ragazzi del MIT di Boston

Chiudiamo con una storia più recente, dove però il protagonista non è un singolo personaggio ma 4 ragazzi del MIT di Boston che hanno ispirato il film 21. I protagonisti sono: Jeff Ma, Jane Willis, Mike Aponte e Laurie Tsao.

I ragazzi escogitarono un metodo ingegnoso per leggere le carte al Blacjkack e portare a casa una serie di vittorie straordinarie nel corso degli anni ’90 che fruttarono un bel po’ di soldi.

Il film a sua volta prende ispirazione dal libro “Bringing Down the House”, anche se ci sono delle differenze sostanziali. Ci sono stati molti adattamenti “hollywoodiani” nel film che hanno però raccontato una storia straordinaria e carica di adrenalina che ha contribuito ad alimentare il fascinò dei casinò e nello specifico del Blackjack.