Tolfa e Santa Marinella, pareggi per entrambi ma con valenze diverse • Terzo Binario News

Due pareggi simili nello sviluppo delle gare, ma con pesi specifici diversi, per le compagini di Promozione del comprensorio. Entrambi andati sotto nel punteggio hanno recuperato ma con appena cinque giornate da giocare, le posizioni classifica sembrano consolidate.

Per il Tolfa un 1-1 a Montalto contro il Pescia con la scusante del mercoledì vincente di Coppa Italia) mentre il Santa Marinella ha recuperato un doppio svantaggio alla Pisana contro l’Urbetevere.

Però il terzo posto del Pianoscarano, lontano rispettivamente 9 e 12 punti, ormai sembra irraggiungibile.

Dice il direttore sportivo collinare Marcello Smacchia al ritorno dal Maremmino: «Dopo il passaggio del turno in semifinale, ottenuto ad Alatri ai ragazzi non si poteva davvero chiedere di più. Sapevamo che ci aspettava una gara complicata su un campo malmesso, dove è difficile fraseggiare e praticamente impossibile giocare palla a terra. Alla fine portiamo a casa un punto meritato. Il risultato è giusto e, per come si è sviluppata la gara, era difficile fare meglio. Le nostre qualità emergono soprattutto quando possiamo palleggiare ma a Montalto non è stato possibile. La nota positiva è l’atteggiamento della squadra perché ha lottato, ha sofferto e ha saputo gestire i momenti difficili, soprattutto durante la fase di maggiore pressione del Pescia. Allo stesso tempo, ha avuto la forza di reagire, prima per rimettere in piedi la partita e poi per gestire bene il secondo tempo». L’osservazione del dirigente sulla classifica: «Portiamo a casa un punto che al Tolfa serve poco, ma che permette di muovere la classifica ed è comunque importante. Continuo a ringraziare questo gruppo per l’impegno che profonde in ogni gara ed è la dimostrazione del buon lavoro che i mister stanno portando avanti. Pian piano stiamo anche recuperando gli infortunati tanto che hanno ritrovato minutaggio elementi come Converso, Miguel e Christian Vittorini. Questo è un segnale positivo perché tornano elementi importanti» la conclusione di Smacchia.

Passando sul fronte santamarinellese, ecco il commento di mister Daniele Fracassa su Urbetevere- Santa Marinella terminata 3-3: «Il pareggio ci va molto stretto. Volevamo fare risultato pieno e ce l’abbiamo messa tutta, ma si è combattuto con gli avversari e con una terna arbitrale non in giornata. Imbarazzano i due calci di rigori assegnati all’Urbetevere nella prima frazione. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione da squadra vera, l’abbiamo rimessa in piedi e non siamo riusciti a segnare la quarta rete soltanto per degli episodi. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, anche chi è entrato ha dato brio alla causa. Buona anche la prova dell’esordiente Favale. Ci prepareremo per la partita interna del 12 aprile allo stadio Fronti contro il Grifone». Aggiunge il direttore sportivo Stefano Di Fiordo: «Alla Pisana c’è stata una gara dai due volti, con primo tempo blando e ripresa con tutt’altro spirito. Potevamo anche compiere il colpaccio, però ci prendiamo di positivo la reazione del secondo tempo. Adesso pensiamo alla prossima contro il Grifone dove dovremo fare una prestazione importante sotto l’aspetto caratteriale».