Il Santa Marinella evita una figuraccia nel finale grazie a Gallitano: 3-3 con l'Urbetevere • Terzo Binario News

Il Santa Marinella evita una figuraccia nel finale, che poteva costare la terza sconfitta consecutiva. Alla Pisana i rossoblù hanno pareggiato 3-3 contro l’Urbetevere penultimo in classifica ma trovandosi a dover rincorrere per tutta la partita e solo grazie al centro finale di capitan Alessio Gallitano si è scampata la battuta d’arresto.

Nella 12esima di ritorno del girone A di Promozione, la prima frazione è caratterizzata dal ritmo basso nel quale gli ospiti finiscono sotto due volte con le reti segnate da Mancini e Matteo Piano.

Due tiri dal dischetto che i sabtamarinellesi hanno contestato entrambi. Nella ripresa la squadra di daniele Fracassa ci mette la rabbia e dimezza lo svantaggio con Tabarini. Poi arriva il 3-1 sempre ad opera di Mancini poi arriva il sussulto di orgoglio ancora con il numero 7 rossoblù prima e con Gallitano a pochi minuti dalla fine. Durante il recupero, capitano anche le occasioni per il 3-4 tutavia mancate. Da segnalare l’esordio di un altro under che ha giocato la sua prima gara in Promozione: èil giovane attaccante Pietro Favale, classe 2006.

Urbetevere: Massetti, Picarella (32’pt Coppola), Salustri, Mazzoni, Mastrogiacomo, Gentiloni, Spadaccini (17’st Cimaglia), D’Addio, Mancini, Piano (38’st Lefevre), Piccinetti (43’st Diop). A disp: Ambrogi, Cirella, Pieroni, Watchter, Principe.

Santa Marinella: Coronas, Luchetti (1’st Mariani), Caforio, Cuomo, Gallitano, Galluzzo, Tabarini, Del Mastro (’37’st Favale), Astorelli (11’st Casaccia), Di Pofi (11’st Tranquilli), Arseni (1’st Vitali). A disp. Chiappini, Scala, Casaccia, Brutti. All. Daniele Fracassa.

Arbitro Emiliano Pizzicannella di Ciampino.

Reti 20’pt rig. e 14’st Mancini (U), 28’pt e 4’st Tabarini (S), 45’pt rig Piano (U), 38’st Gallitano (S).