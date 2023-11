Tolfa e Santa Marinella corrono verso la vetta della Promozione • Terzo Binario News

Collinari spietati allo Scoponi contro il Castel Sant’Elia (5-0), i rossoblù espugnano il Paglialunga di Fregene (0-2)

Tolfa e Santa Marinella sono le uniche compagini a restare in scia di una Sorianese finora inarrestabile, con i bomber delle rispettive compagini a fare la differenza.

Nella nona giornata del girone A di Promozione, i collinari hanno fatto un sol boccone del derelitto Castel Sant’Elia (5-0 e tripletta di Andrea Moretti) mentre c’è stato il colpo del Santa Marinella che ha espugnato il Paglialunga di Fregene (2-0 con doppietta di Giuseppe Tabarini).

Questo significa che dietro il battistrada cimino a quota 21 ci sono i biancorossi a 18 (che ancora non hanno riposato) in condominio con la sorpresa Palocco mentre i rossoblù sono sotto, a quota 17, soli soletti.

Ieri allo Scoponi la partita si è decisa nella seconda metà del primo tempo dopo un serie di errori sotto porta, Moretti ha aperto le danze insaccando una respinta del portiere Berardi su tiro ravvicinato di Nuti. Raddoppio sei minuti dopo una bella azione di prima e sviluppata per vie centrali da Bevilacqua, rifinita da Nuti e concluda dal numero 9. Il 3-0 al 48’ è di Salvato che ha ribadito in porta un colpo di testa sotto misura di capitan Roccisano. Palla al centro per il secondo tempo e 4-0: Moretti approfitta di un pasticcio difensivo ospite e insacca. Entra Superchi a cui capitano delle occasioni ma il 5-0 lo firma Rosati che mette la palla nella porta sguarnita dopo una volata a destra di Stefanini e tiro respinto. Il capitano dei falisci Federico Angeletti è finito al San Paolo di Civitavecchia per una ferita lacero-contusa sopra l’occhio destro causata da un colpo fortuito.

In valore assoluto, il successo del Santa Marinella è stato notevole perché arrivato non solo in trasferta ma contro una delle compagini migliori del raggruppamento. La prima frazione si è conclusa sullo 0-0 mentre al 5’ della ripresa ecco la prima rete di Tabarini. Al 47’ il raddoppio. Mister Emiliano Cafarelli dice la sua: «Vittoria bella, contro un avversario che si è confermato di valore giunta su di un campo consumato e duro che ha influito ma abbiamo provato a muoverci facendo la partita. Troppi errori nel primo tempo con tre occasioni nitide non sfruttate e altre capitate dopo l’1-0. C’è stata una doppia superiorità numerica non sfruttata questo non mi va bene. È pure vero che c’era un forte vento contrario».

Domenica la gara principale è al Galli di Cerveteri dove gioca il Tolfa lanciatissimo. Allo stadio Fronti sfida interessante fra il Santa Marinella e il Borgo Palidoro.