Convegno «Verità per la città» a Santa Marinella, il centrodestra: "Partecipazione sentita" • Terzo Binario News

“La sentita partecipazione dei santamarinellesi al convegno di ieri «Verità per la città» organizzato da tutte le forze di centrodestra, ha dimostrato il forte interesse della popolazione riguardo alle vicende che, nostro malgrado, ci hanno portato sulle pagine dei maggiori quotidiani nazionali.

Durante l’incontro, i consiglieri di centrodestra hanno condiviso con i cittadini i temi discussi durante il consiglio comunale del 23 ottobre, svoltosi a porte chiuse e in modalità segreta.

Ribadendo ancora una volta che la scelta di convocare un consiglio comunale segreto sia stato lesivo del diritto dei cittadini ad essere informati su fatti di interesse pubblico, l’evento è stato un momento di importante confronto politico in cui è stato riconosciuta la siderale lontananza da un modo di governare, di gestire la res pubblica da parte dell’attuale amministrazione.

Sulla base di quanto appreso dalle maggiori testate giornalistiche nazionali, che si sono occupate del caso, parrebbero evidenziarsi fatti che, se confermati nelle competenti sedi, porterebbero a configurare opacità nella gestione della macchina amministrativa, poca trasparenza nelle azioni, clientelismi e opportunismi, raccomandazioni, che il sindaco e la sua maggioranza provano a normalizzare ma che nulla hanno a che vedere con il modo di fare politica che accomuna le nostre anime di centrodestra.

Le iniziative continueranno, in sinergia tra partiti di centrodestra, movimenti e comitati civici, fino a quando questa esperienza fallimentare targata Tidei, PD e Italia Viva non finirà. E un centrodestra compatto, anche grazie ad un’opposizione seria, potrà offrire un’alternativa costruttiva e valida per Santa Marinella e Santa Severa”.

I consiglieri di centrodestra

I Circoli:

Fratelli d’Italia

Lega

Forza Italia

Lista Civica Fiorelli

I comitati:

Orgoglio Cittadino

Santa Marinella Libera