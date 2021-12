Tolfa, da venerdì il centro storico si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Manca solo un giorno all’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale 2021, che occuperà i tre giorni di questo fine settimana, da venerdì 17 a domenica 19.

“Per la gioia di grandi e piccini – spiega l’assessora alle politiche culturali e alla valorizzazione del borgo del Comune di Tolfa, Tomasa Pala -, saranno tante attrazioni del Villaggio di Babbo Natale, coordinato dalle associazioni “La Filastrocca” e “I Cavalieri di Tolfa”, che si snoderà in varie location del centro. Cerchiamo in tutti i modi di utilizzare le prestigiose location storiche di cui il nostro borgo è ricchissimo. In particolare, cresce anno dopo anno la valorizzazione dell’antico municipio, il Palazzaccio. Il cui utilizzo a Natale ha una storia lunga cresciuta nelle diverse edizioni natalizie. Nel 2017 si utilizzò il piano terra con Valentina Mariani, Chiara Conti e Anna Tagliani”. Sullo stesso format si è continuato negli anni, con la collaborazione anche di Lucia Tagliani ed è stato aperto pure il primo piano. Finalmente, grazie ad un’oculata programmazione dell’amministrazione Landi e ora Bentivoglio, è stato possibile arredare anche il secondo piano”.

Insomma Babbo Natale a Tolfa abita una dimora davvero di prestigio, il Palazzaccio Dove, nell’androne centrale del piano terra, ci sta la zona mistica con fate e falchi, il primo piano ospita animazione bimbi, l’offerta di dolciumi da parte di Mamma e Babbo Natale. E ancora il Truccabimbi con animazioni e intrattenimento musicale. Infine la novità: la parte del piano superiore adibita a zona notte per Santa Klaus.

Un’altra delle attrazioni del Villaggio è la “Casa del Giocattolaio”, in un grande locale di via Roma di fronte a palazzo Buttaoni. E’ a cura del gruppo di lavoro dell’artista Lucia Gari, ovvero Cinzia Corvi, Anna Gari, Enrico Baiocco, Bruno Costantini con alcune partecipanti alla sua “Bottega dell’Arte”: Tomasa e Giuliana Pala, Rosina Cappelletti. Tutti loro hanno ricreato l’abitazione-laboratorio dell’Elfo Giocattolaio, da sempre interpretato dall’infaticabile Italo Ciambella, che insieme a Raffaele Della Chiesa, ha tagliato i pezzi di legno per creare giocattoli dal profumo antico ed autentico. “L’intento – spiega l’assessora Tomasa Pala – è di esortare i bambini a costruire con le proprie mani giochi e giocattoli tradizionali, tramandando segreti e procedure corrette, dando importanza alla manualità, ma coniugando e arricchendo il tutto con l’aiuto della tecnologia. Per questioni di sicurezza Covid 19, saranno date indicazioni e procedure così ogni bambino sceglierà i pezzi di un giocattolo e i decori di stoffe e adesivi, create dalle mani sapienti del gruppo di lavoro, e potrà, a casa, con calma, costruire e personalizzare il proprio giocattolo”. Gli Elfi del Giocattolaio hanno allestito un laboratorio e una cucina fiabesca e incantata dove scattare foto e scegliere il giocattolo da costruire. Un valore aggiunto la presenza dei lavori delle classi I B della scuola Primaria di Tolfa, guidate dalle insegnanti Tomasa e Michela Pala che hanno riciclato vecchi CD e realizzato alberi parlanti dotati di QRcode con le voci di bambini e la V B della docente Serena Rosati che ha realizzato fiocchi di neve con le mollette.

Tappa da non perdere dagli Elfi Raccontastorie”, in via Frangipane, che conduce al Palazzaccio, decorata sempre da La Filastrocca e I Cavalieri di Tolfa. Qui ci sarà la rievocazione teatrale, animata dall’associazione Arci Civitavecchia: racconto, teatro e burattini con esibizioni a ciclo continuo.

Ancora un’intera strada dedicata alle leccornie natalizie, la “Via dei dolci”, affidata a Moto Club Rugged, presieduto da Emiliano Bartoli, mentre la “Casa dell’omino di zenzero” è a cura delle Tortare di Tolfa, Simona Sestili e Roberta Sfascia.

In via Roma, Emanuela Boggi, Catia Sgamma, Dalia Pesoni e Roberta Sfascia si occuperanno della “Posta degli Elfi” ,in cui sarà possibile scrivere una letterina a Babbo Natale.

Obbligatorio un passaggio in via dell’Arco, nuova “Via del Natale”, che un comitato di residenti l’ha totalmente autofinanziata per rievocare il tradizionale clima natalizio e contribuire all’addobbo di un’altra scorcio del borgo.

L’iniziativa di poesia creativa e manufatti natalizi al suo esordio nel Villaggio, per iniziativa del Circolo Poetico B. Battilocchio, presieduto da Adele Natali, ha permesso la partecipazione di alcune classi dell’I.C. di Tolfa, diretto dalla dirigente Laura Somma, nello specifico il plesso di Via Lizzera e di S. Severa Nord. Le classi saranno premiate sabato con gadget offerti dai commercianti di Tolfa.

“In paese, per il Natale, si crea una grande partecipazione volontaria, con in testa l’infaticabile Italo Ciambella – continua l’assessora Pala – che si muove all’unisono, al freddo e al gelo, per il bene di Tolfa, candidata ad essere tra “I borghi più belli d’Italia”. “Negli anni – aggiunge Valentina Mariani – alla Casa di babbo Natale al Palazzaccio hanno collaborato tanti: Anna Tagliani, Franco Appetecchi, Lucia Della corte, Chiara Conti, Maria Chiara Testa, Elisabetta Mollica”.

Insomma, il Villaggio conta su un’organizzazione che intreccia volontari, enti, associazioni, rioni e comitati, portata avanti anche e nonostante si viva l’emergenza Covid, e che è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per la sindaca Stefania Bentivoglio e la sua squadra, a conferma “che la collaborazione tra comunità e linee d’azione amministrative, sia il vero senso civico finalizzato alla buona riuscita degli eventi”.

