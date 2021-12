Allumiere, al Centro sociale anziani il convegno per vivere bene la Terza età - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Anziani. L’arte di stare bene”, questo il titolo dato al convegno organizzato ad Allumiere per domani, 15 dicembre. Il sottotitolo recita anche Leggi regionali, Invecchiamento attivo, Piani di Zona. Come ricorda il sindaco Antonio Pasquini che introdurrà l’incontro presso il Centro sociale Anziani, insieme all’assessore Regionale Alessandra Troncarelli, il Direttore Generale della ASL Rm4 Cristina Matranga ed il dott. Mauro Mocci, si parlerà dell’invecchiamento della popolazione che sta rimodellando gran parte degli assetti sociali ed economici. Conclude Miranda Perinelli, segretaria provinciale Spi Cgil. Coordina i lavori dell’incontro Antonio Frezza presidente del Centro sociale anziani.

“E’ essenziale un profondo cambiamento culturale – aggiunge il primo cittadini allumierasco -; un approccio innovativo che sia capace di stimolare politiche mirate e organiche, in grado di affrontare il cambiamento della struttura per età della popolazione trasformandolo in risorsa per la società.

Con grande energia e forte spirito di comunità, il direttivo ed i soci del centro sociale di Allumiere in collaborazione con l’assessore ai servizi sociali del Comune Enrico Fracassa, in questi anni hanno svolto un lavoro fantastico e sono sicuramente un modello da seguire su questa tematica”.