Tolfa, al via la "Sagra del Prosciutto" • Terzo Binario News

Oggi e domani, in via Roma e dintorni

Tutto è pronto, a Tolfa, per la “Sagra del Prosciutto”. Oggi e domani, a partire dalle 17, le vie del centro storico saranno animate da poeti a braccio e musica dal vivo. Alle 18, lo chef Antonio Morra si cimenterà in uno show cooking.

Domani mattina, alle 10 ci sarà un’ escursione naturalistica organizzata da “La casa nel bosco”, che si concluderà con infuso rinfrescante della Dottoressa Antonella Manfre’. A seguire, un tour alla scoperta delle bellezze storiche di Tolfa, guidato dal Professor Giammarco Canestrari, docente di Storia e Filosofia e segretario della Pro Loco.

Nel pomeriggio, la “Filastrocca” allieterà i bambini a partire dalle 17 e a seguire ci sarà l’ atteso raduno bandistico a cura della banda “Giuseppe Verdi”, con gli amici di Monterosi, a cui seguirà la musica dal vivo e il concerto di Alice Paba.

Per tutto il fine settimana, in via Roma saranno in funzione stand enogastronomici con prodotti tipici locali.