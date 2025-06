Moretti torna al Tolfa, con Vittorini l'attacco collinare è atomico • Terzo Binario News

Le altre operazioni: restano in biancorosso Miguel Vittorini e Ianari, l’x Fagioli va al Borgo Palidoro mentre a Santa Marinella conferma di Cerroni mentre Trincia va al Certosa in Eccellenza

Il Tolfa sta mettendo in piedi un attacco stellare per la Promozione, visto che dopo Manuel Vittorini ecco il ritorno in biancorosso di Andrea Moretti.

Manca l’ufficialità della società collinare (appena arrivata invece per l’ex numero 7 del Civitavecchia) ma è lo stesso centravanti a confermare la chiusura dell’accordo.

«È stato allestito un attacco pesante – scherza Moretti, che nell’ultima stagione ha militato nel Casal Barriera – ma stiamo calmi. Siamo consapevoli che non si vincono i campionati ad agosto. Però è giusto dire che il potenziale va oltre un campionato di Promozione».

Il classe ‘93 ha messo a segno 16 reti con la casacca del Casal Barriera, nel girone di Promozione, utili a portare i gialloverdi in Eccellenza dopo i 26 della stagione precedente alla Pacifica: «L’ossatura attuale del Tolfa è la stessa di due stagioni fa quando c’ero anch’io, stavolta però c’è l’ingaggio di pezzi importanti. Dunque la volontà della società è chiara, ora va messa in pratica» la conclusione di Andrea Moretti.

Dallo Scoponi arrivano altre ufficialità: quella di Manuel Vittorini ma non solo: «Il nostro nuovo numero 7 è pronto a far tremare le difese. Diamo il benvenuto a Manuel Vittorini nuovo attaccante del Asd Tolfa Calcio. Velocità, potenza e fiuto del gol: il mix perfetto per infiammare lo stadio. Arriva dal Civitavecchia 1920, con tanta voglia di lasciare il segno. Pronto a scrivere nuove pagine di storia insieme a noi. Welcome to the family Manuel!».

E poi altri due permanenze, con polemica: «Nonostante le offerte di cene, gelati e forse anche qualche squadra rivale, i nostri attaccanti Miguel Vittorini e Mattia Ianari hanno deciso di restare a casa. Prepariamoci a un’altra stagione di esultanze improbabili, gol da urlo e qualche tiro in curva, ma sempre con stile». Invece un ex Tolfa ha trovato l’accordo per un avvicinamento a casa: è Edoardo Fagioli, che dopo 16 gol in casacca biancorossa, ha trovato l’accordo con il Borgo Palidoro.

L’ultima curiosità che arriva dalla collina riguarda il logo. Non è stato riammodernato anzi: in realtà è un tuffo nel passato con uno scudo stile rétro, a cui è stata aggiunta la corona, la dicitura “1947” e l’inserimento in una forma ovoidale. Restano ovviamente il bianco di sfondo, la banda rossa diagonale e il profilo della Rocca.

A Santa Marinella continuerà a vestire la maglia numero 9 Samuele Cerroni: «L’attaccante, classe 1998, ha accettato di vestire ancora la maglia rossoblù perché fortemente convinto del progetto sportivo che sta crescendo» scrivono da via delle Colonie. Ma un pezzo è destinato a lasciare: Simone Trincia infatti ha ricevuto un’offerta dal Certosa in Eccellenza che sembra intenzionato ad accettare.