Casaletto Rosso, presentata al Pincio la petizione anti-buche • Terzo Binario News

“L’11 febbraio si è svolto un incontro tra una delegazione dei residenti di Via del Casaletto Rosso, l’Assessore ai Lavori Pubblici – che si ringrazia nuovamente per la disponibilità – e i tecnici comunali, con l’obiettivo di rappresentare le criticità che da anni interessano l’intera zona.

Parliamo di una delle aree più periferiche della città – dice Jenny Crisostomi, a nome dei residenti del quartiere in zona sud – troppo a lungo lasciata a sé stessa, con la mancanza di manutenzione e servizi essenziali che ha generato una situazione ormai insostenibile.

Il secondo incontro, previsto per il 23 febbraio, è stato rinviato dall’Assessore.

Nel frattempo, come concordato nel corso del primo confronto, i residenti hanno lavorato insieme per mettere per iscritto le richieste da sottoporre all’Amministrazione, corredandole da un numero significativo di firme, come suggerito dallo stesso Assessore.

La nostra non è una pretesa di priorità rispetto ad altri quartieri: siamo pienamente consapevoli delle difficoltà diffuse in molte zone della città. La nostra è una richiesta fondata su una condizione di oggettiva mancanza di sicurezza, che riguarda la viabilità, l’illuminazione e il decoro urbano.

La documentazione in data odierna è stata trasmessa tramite PEC al protocollo del Comune.

Quanto ci era stato richiesto di fare è stato fatto. Se per il resto dobbiamo provvedere da soli… fateci sapere: siamo pronti – come già rappresentato – a collaborare, ma non a sostituirci stabilmente all’ente pubblico” conclude la Crisostomi.