Toga d'Oro di Civitavecchia a Pietro Tidei e Salvatore Maruccio • Terzo Binario News

La Magistratura e l’Avvocatura al completo per celebrare i 50 anni di professione

Una solenne e partecipata cerimonia si è tenuta presso l’Aula A del Tribunale di Civitavecchia per il conferimento della Toga d’Oro agli Avvocati Pietro Tidei e Salvatore Maruccio, a suggello di cinquant’anni di onorata professione forense.

La cerimonia ha visto la presenza in massa degli uffici giudiziari, a testimonianza del prestigio degli avvocati premiati. Le figure istituzionali presenti, in ordine di rilievo, includevano il Procuratore della Repubblica Dott. Alberto Liguori; il Presidente della Sezione Penale del Tribunale, Dott. Francesco Filocamo; e il Presidente della I Sezione Civile del Tribunale, Dott.ssa Roberta Nardone.

A consegnare il riconoscimento per l’Ordine forense è stata l’Avvocata Mary Dominici, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.

L’uditorio annoverava anche la presenza di numerosi magistrati togati, tra cui il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), Dott. Matteo Ferrante, il Sostituto Procuratore Dott. Roberto Savelli, e i Giudici togati Dott. Simone De Santis (Sezione Penale), Dott. Andrea Barzellotti (Giudice dei fallimenti e procedure concorsuali), Dott.ssa Silvia Vitelli e Dott. Giovanni Zavatto (entrambi della Sezione Civile). Presente anche il Consigliere di Cassazione Dott. Marco dell’Utri.

La rappresentanza era completata dai Giudici Onorari di Tribunale (GOT) Dott.ssa Marilena Sorrentino e Dott.ssa Daniela Gelso.

Nel suo intervento, l’Avvocato Pietro Tidei ha voluto sottolineare il suo legame indissolubile con il territorio, ricordando i suoi ruoli istituzionali. In particolare, ha menzionato il suo impegno, nella veste di Sindaco di Civitavecchia, per la costruzione del Nuovo tribunale prima di allora ospitato nei locali riadattati di un normale palazzo in via Traiana

Ha poi ricordato la decisiva battaglia condotta in Commissione Giustizia durante il suo mandato parlamentare affinché Civitavecchia rimanesse sede di Tribunale, preservando un presidio di giustizia la cui estesa competenza territoriale ricomprende Fiumicino e si spinge fino al Lago di Bracciano.

La doppia premiazione ha sigillato un momento di grande celebrazione e unanime apprezzamento per la dedizione degli Avvocati Tidei e Maruccio alla toga.