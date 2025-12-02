Archeologia a Civitavecchia, all'aula Pucci si presenta il progetto "Centumcellae-Litoralis" • Terzo Binario News

Il progetto Centumcellae, promosso dal Comune di Civitavecchia, dalla Direzione regionale Musei nazionali Lazio – Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, e da numerosi partner istituzionali, mira a valorizzare il patrimonio storico-archeologico del litorale civitavecchiese. Grazie alla sinergia tra università, enti locali e istituzioni, il progetto si propone di unire ricerca, formazione e promozione culturale, offrendo nuovi itinerari di visita e attività didattiche legate ai luoghi storici della costiera.

Un momento centrale dell’incontro sarà la restituzione della sors plumbea, pedina oracolare in piombo, importante testimonianza del carattere divinatorio del culto del santuario di Punta della Vipera. Il raro reperto tornerà al Museo archeologico nazionale di Civitavecchia dopo un significativo prestito da parte del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, arricchendo il percorso di visita dedicato al santuario etrusco.

Interverranno Marco Piendibene, Sindaco di Civitavecchia, Elisabetta Scungio, Direttore regionale Musei nazionali Lazio, Margherita Eichberg, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, Lara Anniboletti, Direttrice del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, insieme ad altre figure di rilievo indicate nel programma in allegato.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare le ricerche in corso e il nuovo riallestimento della sala museale dedicata al santuario, che offrirà al pubblico un’esperienza più coinvolgente e aggiornata sulla storia di questo importante sito.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Bando DiSCo Lazio 2025 e dal Comune di Civitavecchia, rappresenta un passo fondamentale per creare un circuito integrato di conoscenza e valorizzazione del patrimonio del litorale civitavecchiese, in stretto dialogo con le comunità locali e con la ricerca scientifica.

L’ingresso all’evento è libero e senza obbligo di prenotazione.