Tirreno Power si è associata a Unindustria con la centrale di Torre Sud di Civitavecchia • Terzo Binario News

Angelo Camilli: “Il polo industriale civitavecchiese è strategico non solo per il Lazio settentrionale ma per l’intera economia regionale”

Tirreno Power si è associata a Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese del Lazio. La decisione fa parte di un percorso di partecipazione sempre più attiva allo sviluppo del territorio che ha nella produzione di energia uno dei suoi asset fondamentali.

“Il polo industriale di Civitavecchia è strategico non solo per il Lazio settentrionale ma per l’intera economia regionale – afferma Angelo Camilli, presidente Unindustria.

Con l’adesione a Unindustria di Tirreno Power, azienda dinamica e attiva anche Civitavecchia in un settore fondamentale come quello energetico, si rafforza ulteriormente questa visione che fa della città un motore di sviluppo, contribuendo ancor di più alla crescita di tutto il territorio”.

“Con questa adesione desideriamo dare il nostro contributo di esperienza e di visione del futuro nel nostro naturale contesto associativo” dice Giorgio Torelli, capo centrale presso il sito di Torrevaldaliga Sud (Civitavecchia) di Tirreno Power “Pensiamo a una Civitavecchia che si sviluppa in modo armonioso, capace di costruire il proprio futuro attraverso il confronto e l’impegno. Un approccio che ritroviamo in Unindustria, che sta svolgendo il proprio ruolo in questo territorio in modo particolarmente efficace.

Tirreno Power produce energia a Civitavecchia con una centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale da 1.200 MW.