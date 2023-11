Tir del circo in viale Mediterraneo a Ladispoli, i residenti: "Parcheggiamo in mezzo alla carreggiata" • Terzo Binario News

La lamentela dei cittadini che si sono visto occupare gli spazi dal mezzo pesante

Arriva il tir del circo in viale Mediterraneo a Ladispoli e i cittadini non sanno più dove parcheggiare.

Il problema è che la carovana non lascia spazi generando un problema ai residenti della zona.

“Nel ringraziare il sindaco Grando per l’ospitalità che riserva a circhi sempre più grandi in viale Mediterraneo, vogliamo chiedere se siamo autorizzati a parcheggiare le auto in mezzo alla strada… Grazie ancora!!!”.

